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胡定欣與粉絲聚會慶生　與影迷同成長齊面對困境

娛樂 17:38 2023/08/23

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疫情下，胡定欣多年無法與粉絲聚會，適逢9月為定欣生日，她的粉絲決定為定欣復辦生日會，而一向愛錫粉絲的定欣，今次更請來樂隊以歌聲答謝粉絲沿路支持，真情流露的定欣更一度唱到喊。

其實每年生日，定欣必定同一班追隨已久的粉絲慶祝，可是疫情下彼此都沒機會好好重聚，得知今年復辦粉絲聚會，定欣想好似party形式外，更以《Reunion》為主題，希望透過今次生日會令大家再次聚首。

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定欣一度哽咽落淚

而為答謝粉絲的支持，定欣找來樂隊即場伴奏獻唱多支歌曲，如《至少還有你》，《默契》等名曲，來一個台上台下大合唱，氣氛尤如小型音樂會。

一向喜歡唱歌的定欣，更道出由4年前開始進修其歌藝，一直努力練習，在唱《我們都是這樣長大的》時更一度哽咽，感觸落淚說：「呢首歌係我4年前，第一首練習嘅歌，我嘅唱歌老師話宜家嘅我唱返呢首歌已經唔同，進步咗，我好多謝佢。」

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齊衝破困境同成長

《Reunion》除有香港粉絲外，還有來自內地、新加坡，以及由英國返港出席的粉絲，令定欣相當感動，並感觸地說：「佢哋細細個已經好鍾意我，但礙於當時年紀太細未可以自己過嚟支持，宜家已經讀大學，見證住佢哋成長。」

另外，原來定欣有個習慣，會定期查看粉絲的信息，了解他們的近況，分擔一眾粉絲所面對的困難，讓粉絲知道自己不是孤身作戰，再難過的難關也有定欣陪伴一齊安然面對，衝破困境，一齊成長！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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