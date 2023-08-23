【香港小姐2023】曾志偉手術後未能現身幕前　欽點4位人夫夥拍AI做港姐司儀

▲ 四大暖男人夫擔任港姐司儀！

《2023香港小姐競選決賽》將於周日（8月27日）舉行，當晚有史上第一位AI港姐司儀「陳婉嫣」外，無綫更安排4位人夫擔任司儀，包括陳豪、陳山聰、陳展鵬以及蕭正楠。

今日（8月23日）有報導指，由於總經理曾志偉接受手術後暫未能從事幕前工作，因而點名安排幾位男藝人做港姐司儀。

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▲ 16位港姐佳麗日前跟評判會面！（經濟日報圖片）

4位人夫男藝員裡，陳豪和陳展鵬的太太也是港姐出身，陳茵媺於2006年參選香港小姐競選，獲得冠軍和「國際親善小姐」獎。

至於陳展鵬的太太單文柔於2016年參選港姐，入10強的她最終也是落選，當年陳展鵬擔任評判之一，造就二人邂逅機會。

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阿Mo感到雀躍

說到主持經驗，當中以蕭正楠比較經驗豐富，阿蕭曾主持第三輯《美女廚房》，另外阿蕭曾跟鄭裕玲、曹永廉、農夫等為《2018年度香港小姐競選》任司儀。

至於入行多年的陳豪以拍劇為主，從沒有試過做節目主持，阿Mo接受TOPick訪問說：「我覺得今次係一個好有創意嘅新嘗試，印像中甚少由男藝人擔任主持，所以亦抱住一種戰戰兢兢的心態，同時間亦為這新嘗試和新挑戰而感到雀躍。 我不知道效果出嚟會是怎樣，但是會充滿信心和全力以赴的。」

對於首次做港姐司儀，陳展鵬坦言終於可以轉下型，希望可以給予大眾新鮮感。而陳山聰已挑戰為靚衫做港姐司儀，他笑稱將所有英文對答交給陳豪處理。

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