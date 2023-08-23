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【賄賂校長】涉賄校長圖獲虛假就業證明　幼稚園前教師遭廉署起訴

社會 16:27 2023/08/23

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廉政公署公布，昨日（22日）落案起訴東涌1名幼稚園前教師。（資料圖片）

廉政公署公布，昨日（22日）落案起訴東涌1名幼稚園前教師，於離職後涉嫌行賄該幼稚園校長，圖獲發虛假就業證明以申請海外旅遊簽證。

涉事前教師為Prabhjot-Kaur，27歲，為Sunshine House International Pre-School (Tung Chung)（Sunshine House）前教師，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（24日）在西九龍裁判法院答辯。

被告曾獲東涌一間幼稚園Sunshine House聘用為教師，但於2022年6月初已離職。控罪指，被告涉嫌於今年2月22日至24日期間，向Sunshine House校長提供一筆沒有指明金額的賄款，圖獲該幼稚園向她發出虛假聘用信。

該校長拒絕被告的要求，校方其後向廉署舉報事件。廉署調查發現，被告案發時無業，疑因申請簽證到海外旅遊被拒，遂向該校長發出多個電話短訊，圖以行賄方式獲取就業證明。廉署感謝校方主動舉報貪污，並在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：馮琪雅

廉政公署 貪污 簽證 幼稚園 東涌

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