【遺體化妝師】28歲新娘化妝師膽小怕鬼　卻改行遺體化妝體會生命意義

▲ 28歲新娘化妝師膽小怕鬼卻改行遺體化妝，體會生命意義。

殯葬業中，遺體化妝師的工作總令人感覺神秘且充滿挑戰。台灣遺體化妝師李安琪雖天生膽小害怕鬼魂，卻在28歲時投身殯葬業。如今從業近20年，在業界有遺體化妝修復「魔法師」之稱的她，為大家揭開遺體化妝師工作的神秘面紗。

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為改善家境入行

李安琪在學時期修讀化妝品應用系，畢業後從事「新娘秘書」，負責妝造工作，從未想過有一日會成為遺體化妝師，直至某日被電視上一句「美容師月入十幾萬」打動。從小父親早逝、家境不好的李安琪，盼望自己可以賺大錢，於是28歲的她顧不得自己個性膽小、害怕鬼魂，毅然辭去工作投入到殯葬業。

進入殯葬業之後，李安琪發現，遺體化妝師幾乎都是女性，男性的比例少之又少，「100個化妝師，也許男生只有一個」。另外，工作時間不固定，最忙碌時可長達3日沒時間睡覺。至於入行時最看重的薪資待遇，原來也不固定，「通常上手的遺體化妝師，月入約4至5萬（新台幣）不等；主要看案件來源」。甚至也因為巨大壓力，而讓她完全忘記「害怕」這個問題：

比起遺體，我更害怕面對處於悲傷、歇斯底里狀態的家屬。活著的人對我來說比遺體還可怕。

遺體化妝師責任重大

李安琪介紹，人死後遺體大致分為兩種：完整性的正常遺體，和需要修復的不完整遺體。依照台灣地區禮俗，遺體普遍必須經過接運、靈終祝禱、引魂超渡，最後才是告別式前的化妝修復。為遺體化妝修復前，化妝師必須穿著防護衣、戴好雙層手套及戴口罩後，才能觸碰遺體。處理方式如下：

完整性正常遺體

全臉消毒包含（眼、耳、口、鼻）。往生者若是男性，需要刮鬍子或修剪鼻毛；女性則修眉毛。接著再次消毒，依序上油性粉條、眉毛、腮紅、口紅，化妝完成。

需修復的遺體

除全臉前後消毒2次及修剪面部毛髮部分，還需要進行破損部位的清創或填充塑型；完成後再依序上油性粉條，作皮膚顏色調整，畫眉毛、腮紅、口紅；修復化妝完成。

死因是決定遺體皮膚好壞的重要因素，譬如意外導致的皮膚缺損、癌症導致的皮膚潰爛，或生病導致的膚色暗沈等，會影響到家屬對於往生者記憶的好壞。這份最後的記憶，將會伴隨家屬一輩子。

因此，李安琪直言遺體化妝師身兼重任，她們必須對遺體進行化妝與修復的美化，好讓往生者留下最後的美好記憶影像給家屬，減少遺憾發生。

憶第一次修復遺體：開心得快飛起來

李安琪坦言，比起化妝更耗時的其實是修復過程，亦最具挑戰：

修復需結合多種技術，除了具水準的化妝功力外，還需要具備雕塑、人體結構、美學知識、觀察力等。最難處理的遺體就是因嚴重車禍或空難而呈現腦漿四散、面部扁平的狀態。即使盡力去縫補、填充修復，最終滿意度大概也只有50%。

她回憶入行後第一次接手的修復個案，表示那是一個被溫泉燙死的軍人：

半夜在溫泉區巡視，不慎滑倒，臉部先撞擊到地面，再滑進滾燙的溫泉水裡。因此臉部有傷口外，還有全身大面積的燙傷。

由於經驗不足，李安琪坦言當時壓力很大。最後她決定用臘修飾傷口，再用吹風機吹乾脫皮地方，避免滲出的組織液使皮膚濕滑，成功上妝。修復完後，家屬非常滿意，讓李安琪的第一次修復便獲得肯定，「當時的我開心到快飛起來了」。

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領悟生命意義勝於賺錢

李安琪知道有很多人對遺體化妝師這一行充滿好奇，她表示，要入行最重要有一顆溫暖與感同身受的心，原因是技術可以靠後天學習，但要懂得如何面對治喪期間相當敏感的家屬，則要發自真心，任何言行都可能讓對方感受到溫暖或傷害，「這不容易，但是我認為最重要的。」

從業近20年，李安琪也面對過無數提出無理要求的家屬，把化妝師當成整型醫生；甚至初入行時，連家人朋友都持反對，擔心她會被鬼魂纏身。但李安琪表示自己從未後悔入行：

雖然從事這份工作一開始是為了金錢，但是在往後的日子裡，我從家屬與往生者的身上學到許多人生哲學和生命意義，我便是當中最大的受益者。每獲得家屬感動的眼淚和一句「這就是他（她）平常的樣子」，我的使命感和幸福感就是如此簡單。

面對過無數生死無常而領悟到生命可貴，李安琪再呼籲，人在生不要把遺憾建立在「早知道」上：

有什麼想做或夢想，就即刻行動趕快去做吧！不要等到最後，一切都來不及了。

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記者：張沛