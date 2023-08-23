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維港凱悅尚萃酒店4周年推4蚊食住優惠　8月24日11am官網開售【內附連結】

休閒消費 16:38 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

香港維港凱悅尚萃酒店4週年推4蚊快閃優惠，包括港幣HK$4毛孩放電假期住宿體驗、港幣HK$4 The Farmhouse咖啡廳自助午餐和晚餐、港幣HK$4 Cruise空中餐廳及酒吧的美味早午餐和「Feed Me！」菜單等。

香港維港凱悅尚萃酒店4週年！為慶祝這一里程碑並感謝客人的支持，酒店將於2023年8月24日至31日推出4週年慶快閃優惠，提供一系列獨家優惠，包括港幣HK$4毛孩放電假期住宿體驗、港幣HK$4 The Farmhouse咖啡廳自助午餐和晚餐、港幣HK$4 Cruise空中餐廳及酒吧的美味早午餐和「Feed Me！」菜單等等！數量有限，立即搶購！

香港維港凱悅尚萃酒店4週年快閃優惠

開售日期：2023 年 8 月 24 日(星期四)
時間：上午11時於酒店網上商店開售，按此購買
快閃優惠：2023年8月24日（上午11時）至8月31日（下午11時59分）
優惠換領期：除非另有說明，快閃優惠的有效期為 2023年9月1日至10月31日。

港幣HK$4快閃優惠

港幣HK$4享用毛孩放電假期住宿體驗

入住狗隻友善海景客房1 晚 -大床或雙床

星期日至四HK$4 淨價

港幣HK$4 享用自助午餐

The Farmhouse 咖啡廳自助午餐（一位用）

(適用於中午12時至下午2時30分)

客人必須與至少 1 位客人同行並支付原價成人自助午餐（星期一至五每位成人港幣HK$378+；星期六及日每位成人港幣HK$508+）

星期一至日HK$4淨價

港幣HK$4 享用自助晚餐

The Farmhouse 咖啡廳自助晚餐（一位用）

(適用於晚上6時至晚上10時)

客人必須與至少 1 位客人同行並支付原價成人自助午餐（星期一至四每位成人港幣HK$688+）

星期一至四HK$4 淨價

港幣HK$4享用「變裝派對早午餐」第一彈

Cruise 空中餐廳及酒吧「變裝派對早午餐」第一彈（一位用），包括精緻四道菜及無限暢飲套餐（9月3日，中午12時 至 2時30分）

客人必須與另外 3 名客人同行並支付原價每位 HK$680+。

9月3 日（星期日）HK$4 淨價

港幣HK$4享用Feed Me 平日午市套餐

Cruise 空中餐廳及酒吧Feed Me 平日午市套餐（一位用）（適用於中午12時至下午2時30分）

客人必須與另外 3 名客人同行並支付原價每位 HK$440+。

星期一至五HK$4 淨價

港幣HK$4享用2 小時 Beats and Bubbles 暢玩套餐

Cruise 空中餐廳及酒吧2 小時 Beats and Bubbles 暢玩套餐，包括Prosecco氣泡酒及以調酒（一位用）（適用於晚上9時至凌晨1時）

客人必須與另外 3 名客人同行並支付原價每位HK$179+。

星期日至四HK$4 淨價

港幣HK$4享用HYATT CENTRIC BLEND咖啡

1 x The Farmhouse Deli 餅店獨家Hyatt Centric Blend咖啡 （適用於早上11時至晚上8時）

星期一至日HK$4 淨價

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編輯：葉翠華

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