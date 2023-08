新一代標靶藥物  針對治療非小細胞肺癌提高存活率

肺癌是香港最常見的癌症,2019年的統計數據顯示,新發肺癌共有5,575例,佔所有癌症新症個案的15.9%¹,²。肺癌可按癌細胞特徵區分,分別為小細胞肺癌丶非小細胞肺癌及間皮瘤,其中以非小細胞肺癌最為常見,約佔全部肺癌個案的85%³,⁴。大部分肺癌患者於早期並無任何症狀,某些患者即可能會出現咳嗽丶咳血丶氣促丶聲音沙啞等⁵。若癌細胞擴散至骨骼,患者有可能會感到骨痛⁵。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示,現時一些新一代標靶藥物主要針對治療非小細胞肺癌,不但成效高,更有助提升患者的存活率。

標靶治療適合晚期肺癌患者

梁醫生指,肺癌的診斷方法包括問診丶臨床呼吸系統檢查以及進一步的檢查和化驗。問診及臨床檢查過後,醫生會先安排患者進行非入侵性造影,如 X光丶電腦掃描丶正電子掃描等⁶。根據情況,患者或需進行入侵性檢查,如超聲波内視鏡⁶。另外,組織活檢及痰液細胞檢查亦常用於診斷肺癌⁶。經醫生診斷肺癌後,會根據肺癌的期數為患者制定治療方案⁷。肺癌的治療方案包括手術丶放射治療丶化學治療丶免疫治療及標靶治療⁷。手術一般適用於早期肺癌患者,而晚期患者則可能更適合進行標靶治療⁷。

標靶治療旨在攻擊癌症「靶點」,即癌細胞獨有的基因突變,在不影響正常細胞的情況下,精確抑制癌細胞生長,從而控制病情⁸。常見的治療標靶包括KRAS丶 EGFR丶ALK丶ROS1丶BRAF丶RET丶MET及NTRK基因突變,患者需要帶有某個特定基因突變,相對應的標靶治療才會有效⁷,⁹。

新一代基因排序找出突變元兇

梁醫生表示,要找出這些突變,需要用到患者的血液或癌細胞組織進行生物標記物檢測¹⁰⁻¹² ──「新一代基因排序」(NGS)是目前相對全面的檢測,最多可同時檢測300個基因¹³。而「多基因組排序」(multigene test)可以快速檢測到「可針對性處理的突變」,在非小細胞肺癌的治療中尤為重要¹²。

常見的非小細胞肺癌標靶藥物,包括EGFR、KRAS、ALK抑制劑等,能有效地針對特定的基因突變¹²。KRAS基因突變亦可分為KRAS G12C、G12V及G12D等,其中以KRAS G12C突變最為常見¹⁴。現有KRAS G12C抑製劑、ALK抑製劑等於香港上市,隨著近年陸續有多種針對基因突變的標靶藥物獲批上市,相信往後會有更多治療選擇提供予患者,令更多的非小細胞肺癌患者得以受惠¹⁵⁻¹⁶。

資訊由梁廣泉醫生提供。

本文由安進香港支持。

本篇內容僅供說明用途,所列資訊不應用以取代專業醫療建議,詳情請向您的醫療團隊查詢。

HKG-510-0323-80002 MAY-2023

參考資料

1. Hong Kong Cancer Registry. Available online. https://www3.ha.org.hk/cancereg/default.asp. Last accessed: 31 January 2023.

2. Centre for Health Protection, HKSAR Government. Available online. https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/25/49.html. Last accessed: 31 January 2023.

3. Johns Hopkins Medicine. Available online. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/lung-cancer/lung-cancer-types. Last accessed: 31 January 2023.

4. American Cancer Society. Available online. https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/what-is.html Last accessed: 31 January 2023.

5. Birring SS & Peake MD. Thorax. 2005;60:268-9.

6. American Lung Association. Available online. https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/symptoms-diagnosis/how-is-lung-cancer-diagnosed. Last accessed: 31 January 2023.

7. American Cancer Society. Available online. https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8706.00.pdf. Last accessed: 31 January 2023.

8. American Cancer Society. Available online. https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/7629.pdf. Last accessed: 31 January 2023.

9. American Lung Association. Available online. https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/treatment/types-of-treatment/targeted-therapies. Last accessed: 31 January 2023.

10. National Cancer Institute. Available online. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/biomarker-testing-cancer-treatment. Last accessed: 31 January 2023.

11. Shim HS, et al. J Pathol Transl Med. 2017; 51(3): 242–54.

12. Sequist LV & Neal JW. UpToDate. Available online. https://www.uptodate.com/contents/personalized-genotype-directed-therapy-for-advanced-non-small-cell-lung-cancer#H1935929270. Last accessed: 31 January 2023.

13. Di Resta C & Ferrari M. Neural Regen Res. 2020;15(2):265-6.

14. Loong HH, et al. Transl Lung Cancer Res. 2020;9(5):1759-69.

15. Hong Kong Drug Office. Available online. https://www.drugoffice.gov.hk/eps/drug/productDetail2/en/consumer/139670. Last accessed: 31 January 2023.

16. Hong Kong Drug Office. Available online. https://www.drugoffice.gov.hk/eps/drug/productDetail/en/consumer/119873. Last accessed: 31 January 2023.