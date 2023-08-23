【請問，還有哪裡需要加強】柯震東春風拍裸戲不尷尬　宋芸樺為演出練洗頭

▲ 春風、宋芸樺及柯震東接受了「Do姐」鄭裕玲專訪。

《請問，還有哪裡需要加強》導演九把刀與及三位主演春風、宋芸樺及柯震東上周專誠從台灣來港宣傳，出席香港夏日國際電影節2023開幕禮及見面場氹香港fans，放映場場爆滿，場面墟冚。

留港期間，春風、宋芸樺及柯震東更接受了「Do姐」鄭裕玲專訪，大爆拍攝秘聞！

【請問，還有哪裡需要加強】宋芸樺大尺度演出派福利 九把刀自言：很喜歡香港電影

春風+柯震東裸體無尷尬

除了女神宋芸樺在戲中首次性感大解放大派福利外，原來飾演社團兄弟的春風和柯震東亦有裸體鏡頭。

二人被Do姐問到拍洗澡戲有沒有尷尬時，柯震東瀟灑回應：「沒有，因為我第一部就沒有穿衣服，我每一部戲好像都總有一兩場沒有穿衣服，所以這個就很習慣。」春風也回應：「因為我們私底下太熟了，所以覺得還好。」

▲ 《請問，還有哪裡需要加強》

春風變「怕醜仔」

訪問期間，春風一直表現得非常斯文，有時更怕怕醜醜，與戲中他飾演的霸氣黑幫大佬形成超強反差萌。

Do姐也忍俊不禁笑謂：「我不明白為什麼九把刀會找你做大哥，你很斯文，完全不像阿泰！」春風只好靦腆回應：「看到你會比較害羞一點。」

Do姐似乎明白他的潛台詞，笑說：「你是說你很年輕的時候已經看我做戲了，對不對？」春風曾透露過非常喜歡港產片，難怪這次能與拍過無數香港電影的Do姐面對面訪談如此緊張，場面非常搞笑。

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宋芸樺練洗頭

宋芸樺繼《月老》後再與九把刀導演合作，今次一改乖乖女形象，飾演會大膽反客為主的洗頭妹。

為演好角色，她大費工夫練好洗頭：「我花了兩個月的時間在練洗頭跟剪頭髮，把身邊所有的好朋友先練習一遍，陸陸續續洗了六七十個頭才開始拿剪刀去剪。」

宋芸樺上次訪港遇影帝

被問到這次訪港之旅計劃了甚麼行程，宋芸樺說希望有時間去逛香港朋友推薦的酒吧和裝潢漂亮的小店，還分享了上次訪港的情況：「我其實上次來也沒有機會走出去逛，但見到很多大明星，例如見到梁朝偉，並且有合照，所以上次比較像是粉絲見面會。」

而較少來港的春風則表示超喜歡香港：「超棒的夢幻之城，吃的話，我想要吃咖哩魚蛋！」

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