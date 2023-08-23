【子宮移植】40歲姊活體捐子宮予不孕妹圓生育夢　盼做試管嬰兒生兩孩

▲ 不孕婦獲家姐活體捐贈子宮。（iStock圖片）

不少夫婦都渴望在婚後生兒育女，組織美滿家庭。英國一名天生子宮發育不全的34歲婦女，今年初獲40歲家姐捐贈子宮，成功完成該國首宗子宮活體移植手術，並計劃透過人工受孕生B，為不孕女性帶來曙光。

據英國媒體報道，手術於今年2月進行，帝國理工學院醫療保健NHS信託基金婦科顧問醫生史密斯、以及牛津大學附屬醫院牛津移植中心顧問外科醫生基羅加是主診醫生，醫療團隊多達30多人。

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史密斯透露，34歲女患者在完成歷時9小時20分鐘的手術後，成功移植子宮，捐贈者為患者的姐姐，據悉姐姐已誕下兩孩。手術後，受贈者的子宮運作良好，她在10天後康復出院，醫療團隊未來會持續關注她的情況。

這次經歷非常了不起，手術取得巨大成功，捐贈者和受贈者欣喜若狂。

34歲女患者在出生時患有罕見病「MRKH氏症候群」，導致先天子宮發育不全，約每5000名女性中就有一人受到影響。患者會出現陰道或子宮不健全的情況，即使到青春期也沒有月經。

然而，患者的卵巢完好無損，仍然具有產生卵子和雌性激素的功能，因此受贈者在接受新子宮前，已接受兩輪生育刺激以產生卵子，並進行胞漿內單精子注射產生胚胎。受贈者表示，未來希望透過試管嬰兒生下兩孩。不過，醫生表示，受贈者在未來懷孕期間需服用免疫抑制藥物，以防身體排斥子宮。

該名女子成為英國首宗子宮移植的成功案例，而瑞典、美國、沙地阿拉伯等國家都曾有過成功例子，全球至今累計超過90案例，並有50名嬰兒誕生。

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責任編輯︰王明芳