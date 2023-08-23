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【魔雪奇緣】迪士尼全球首個Frozen園區即將竣工　11月開幕會員有望搶先玩

親子好去處 18:05 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

香港迪士尼全球首個Frozen園區即將竣工，11月開幕前會員有望搶先體驗。

香港迪士尼樂園踏入開幕18年，即將於11月開設全球首個Frozen主題園區「魔雪奇緣世界」，一班迪士尼忠實粉絲都引頸以待。官方不時會逐少更新園區進度，至昨日（22日）官方再公開全新概念設計圖，又公佈「奇妙處處通」會員有機會在11月開幕前搶先玩Frozen園區。

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距離11月開幕只餘下2個多月，「魔雪奇緣世界」的園區工程已近乎竣工，官方近月已從不同途徑中更新園區進度，其中第一個以魔雪奇緣為主題的過山車「雪嶺滑雪橇」，工程人員已經作過測試並拍片分享，大讚新過山車非常好玩，有急轉彎和漂亮的景色。

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至昨日官方除了公開全新概念設計圖之外，更公布粉絲最關心的入場資訊，「奇妙處處通」會員有機會在新園區11月正式開幕前成為第一批賓客，搶先試玩新園區。而官方早前已公布「魔雪奇緣世界」的細節及模擬圖，詳細介紹各項遊樂設施、景點、餐廳及精品店，當中有5大重點：

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魔雪奇幻之旅

在背景音樂的襯托下，踏上充滿幽默和合家歡的驚險旅程，乘坐木船穿越北山，參觀愛莎的冰雪皇宮，並與心愛的魔雪奇緣朋友一起慶祝夏雪節。大家在皇家碼頭坐小船前往愛莎的冰雪皇宮之前，會先經過屬於阿德爾嘅御用運冰匠——基斯托夫嘅工作坊，之後會見到他為馴鹿拍檔斯特儲存乾草的地方，旅途中還會遇到安娜、愛莎和小白。

「雪嶺滑雪橇」有小白迎接大家。（圖片來源：香港迪士尼樂園提供）

雪嶺滑雪橇

第一個以魔雪奇緣為主題的過山車，賓客登上雪橇前會經過一個佈滿蒸氣的桑拿浴室窗，奧肯有機會與賓客見見面!排隊的位置還立著一條木柱，木柱表面露出還未完成雕刻的痕跡。最前端的木柱描繪了一個可愛的精靈，而木柱的後部仍未完成。

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森林小天地

是愛莎小時候練習冰雪魔法的地方。為慶祝夏雪節，安娜和愛莎把這個童年秘密玩樂小天地開放給賓客參觀，讓大家可以在這裡享受一個獨特的互動體驗。

滴答精品店。（圖片來源：Disney Moments HK facebook）

滴答精品店

由一位木雕師和他的妻子一齊經營的玩具和禮品店！店內陳列著精美的玩具、紀念品和收藏品！

阿德爾港畔餐廳。（圖片來源：Disney Moments HK facebook）

阿德爾港畔餐廳

阿德爾港畔餐廳以皇室的徽號番紅花作為標幟及英文店名，是阿德爾人民世代光顧的餐 廳。阿德爾人民喜歡在餐廳舉辦聚會和慶祝活動，享受美味佳餚。

極光糖果屋。（圖片來源：Disney Moments HK facebook）

極光糖果屋

從北極光中取得靈感。賓客可在這所獨一無二的糖果店找到各式各樣的糖果和甜品，安娜和愛莎也會在這裡訂購她們最喜歡的甜點。

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責任編輯：林綺玲

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