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【免費搭巴士】日清周五請市民搭九巴8號線　即食麵誕生65年「清仔」現身打卡

親子好去處 19:10 2023/08/23

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部分九巴8號路線車身將印有即食麵紀念日圖案（日清圖片）

為慶祝即食麵面世65周年，日清食品將於8月25日請全港市民免費乘搭九巴8號路線，往返九龍站至尖沙咀碼頭。當天部分巴士車身及座位會印有即食麵紀念日慶祝元素，日清亦會於當天推出經典元祖雞汁即食麵。

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位於尖沙咀的合味道紀念館，將於8月25日至29日一連5天推出慶祝活動。紀念館首席創意總監清仔會於首三天下午2時至5時，現身館內跟市民拍照打卡，其他活動包括：

1. 於推廣期內參加「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」或「穀物麥片工作坊」有機會獲得清仔汽球一個或精美消暑紙扇一把;

2. 於紀念品店消費滿$80，可獲清仔餐具套裝一套；消費滿$150，則獲贈清仔摺疊袋一個；

3. 於紀念館內拍照打卡，上載到社交媒體，可獲清仔或日清雞仔明信片一張；

4. 透過WeChat小程式「日清食品體驗館」，在紀念館內簽到打卡，可額外賺取25積分；

5. 即場登記成為WeChat小程式「日清食品體驗館」會員，可獲精美清仔化妝鏡一塊。

另外，市民可於8月24日至31日到指定超級市場，購買日清即食麵產品滿指定金額，憑收據即時換領禮品，詳情可參閱日清網站

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責任編輯：王明芳

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