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【2023中秋節】可愛卡通月餅匯集　唱盤收音機勞蘇萌貓賀中秋

休閒消費 17:55 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「迪士尼100周年系列」黑膠唱盤月餅禮盒。（相片由美心月餅提供）

下月底就是中秋節，買了月餅未？除了傳統月餅，今年還推出了很多得意卡通、貓咪、玩物主題月餅禮盒，可愛度爆表，大人細路一樣鍾意。

1.迪士尼100周年系列黑膠唱盤月餅禮盒 

「It's a Small World」 （小小世界）」這首歌大家都耳熟能詳，適逢今年為迪士尼100周年，美心推出以100周年為題的月餅禮盒，月餅罐同時化身音樂盒，以復古黑膠唱盤作靈感，轉動罐上的黑膠唱片可為音樂盒上鏈，就會播出「It's a Small World」 旋律，月餅盒的製作極為創新；罐身設計也有多款經典迪士尼角色人物，粉絲必定要收藏。

禮盒內有4個經典蛋黃白蓮蓉月餅，每顆餅模上也印有米奇圖案，可愛度爆表。 （特價$185，美心月餅）

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2.LINE FRIENDS收音機月餅

聽過上面的「小小世界」的唱片機月餅，這個以復古卡式收音機為造型的LINE FRIENDS月餅禮盒，雖然不能播放，但論外形已十分吸睛，而且月餅禮盒並設有閃燈效果，中秋節時帶出街一樣得。

禮盒內有4個香滑奶黃月餅，每顆月餅印上LINE FRIENDS BROWN頭像。更特別是禮盒身上的BROWN、CONY及SALLY變身為磁石貼，可從罐面取出，作為冰箱貼等裝飾用途，有實際用途。（推廣價$175，美心月餅）

3.粉「熊」勞蘇月餅賀中秋

據非正式統計，電影《反斗奇兵》中角色勞蘇（草莓熊）雖然是反派，但粉絲卻不少，今次以它設計了立體造型月餅禮罐，粉紅配色加上可愛的3D勞蘇頭像，一定令擁躉愛不釋手，要據為己有。

外形已夠吸引，禮盒內有4個純正豆沙月餅，每顆餅模上也都印上草莓圖案，享用完月餅後，禮罐不僅可作為裝飾擺設，更可作為儲物罌收納各種零食及小飾物，美觀又實用。（推廣價$175，美心月餅）

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4.姆明秋日賞月夜

芬蘭經典卡通姆明，聯乘的產品甚多，東海堂再次聯乘推出全新月餅禮盒，色彩繽紛外盒是姆明與一眾角色正在舉行盛宴，皎潔明月亮伴著姆明，禮盒造工精緻。

禮盒內有兩款口味的月餅，分別為全新流心奶黃月餅及十勝紅豆月餅各兩個，香滑的流心奶黃及綿滑紅豆內餡，享受雙重滋味，而且 餅模上亦印有姆明嘜頭，食起來也特別開心。

要提提，包裝的深藍色外紙套更可以親手製作成可愛電話座，一物有二用，合乎可持續的環保理念。（特價$129，東海堂）

5.月貓物語之月餅喵星人

東海堂首度聯乘日本著名人氣插畫家霜田有沙（Arisa Shimoda）把平日高傲的貓主子變身成超萌月兔，可愛指爆燈！

霜田有沙把茶虎貓繪畫得精緻逼真，相信是否貓奴也會十分喜歡禮盒內有全新流心奶黃月餅，餅模上更有貓掌圖案,定能俘虜一眾貓奴的心。購買此款月餅特別附送貓咪帆布袋一個，萌意誠意都滿分。（特價$169，東海堂）

記者：周美好

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