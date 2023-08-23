【詐騙案】男子扮高層稱可升職加薪 11銀行女職員被騙色碌爆卡

台灣新北市近日破獲一宗騙財騙色案！1名43歲洪姓男子，假扮金融銀行業高層，透過網上搜尋到年輕銀行外勤女業務員，以「公司有VIP客戶需要接待」、「高價包養」、「升職加薪」等為由，除了騙女業務員金錢，更騙上床性交，其中有受害人信用卡被「碌爆」，更有受害人被性侵超過30次。目前涉案洪男已被捕。初步調查至少11家金融上市公司11名女員工受騙。

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綜合台媒報道，刑事局偵九大隊統整近期詐騙案，發現北部有多家知名金融行庫外勤女業務員，銀行員遭歹徒騙財騙色，歹徒手法均先假冒總行總經理或處長等高層，致電被害人聲稱交付「絕密接待VIP客戶任務」，並開出當月可獲得8-10萬元新台幣（約2萬至2.6萬港元）獎金，若客戶滿意還可以升職加薪，招待客戶期間花費可報公數等優渥條件。

而涉案洪男，透過LINE帳號1人分飾多角，假冒總公司總經理、副總等高層，自導自演接待「VIP」客戶任務，結果有不少知名行庫女行員、業務禁不起誘惑接下「絕密任務」。

據報有女被害人招待貴客期間，帶洪男租高價豪車、入住高檔酒店，女行員還接待貴客吃高檔餐廳，購買名牌服飾、名牌袋等；期間有一名女銀行員誤信「長官密令」，無償接待洪男長達2個月，包括租車、吃喝玩樂、入住五星級飯店開銷就高達65萬元新台幣，直到女銀行員碌爆卡，想與總行長官核銷信用卡欠款時，赫然發現長官和VIP貴客全都失聯，始知被騙無奈報警。

另一名北市某知名金融機構外勤女業務員，殷勤陪伴洪男長達半年，期間遭洪男求歡遭拒，洪男還扮演公司長官下達PUA洗腦指令「只要VIP的要求你都得滿足」該名女業務無奈陪睡，遭性侵超過30次，後來向總行查證才發現根本沒有「絕密任務」，身心受創在家人陪伴下報警。

警方調查，初步調查發現，遭同樣手法騙財騙色的女銀行員最少達30人以上，但願意出面指證提告的僅有11人，其中9人坦承遭洪男騙財性侵。警方日前以「妨害性自主」、「詐欺罪」拘捕洪男，移送士林地檢署偵辦。

責任編輯：王明芳