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【言行修養】真正的教養不是客氣禮貌　顧紀筠：言行處事給人留有餘地

親子 17:32 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

真正的教養不是客氣禮貌。（iStock圖片）

據說，中國畫壇裏，齊白石與張大千亦師亦友，互相欣賞。一次，張大千畫了幅畫，拿給齊白石點評，畫中的蟬是頭向下的。齊白石看過了畫後，說道：「畫得極傳神，不過，我以前曾經聽農夫們聊天說到，從來未見過頭朝下的蟬。當然，這是農夫們經驗之談，我自己未求證過，不知道是真是假。」

後來，有次張大千出門寫生，細心觀察下發現，柳枝上果然沒有頭朝下的蟬。張大千恍然大悟，齊白石早已知道他畫錯了，只是不想說破，閒扯是農民閒聊的話而已！

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看破不說破，看穿不揭穿，言行處事，給人留有餘地，才是真正的有教養。

人最大的教養，不是禮貌，不是客氣，而是處事能將心比心，以內心的柔軟，予人如沐春風的溫暖。

上星期拍攝節目時，娛樂新聞台訪問我、旦哥（鄭丹瑞）、家燕姐及周中師傅。訪問中，家燕姐叫了周中師傅做「坤哥」，但見中哥碎碎唸「坤哥、坤哥」，並沒有糾正自己的名字。我和旦哥也接着只叫周師傅，大家都胡混過去。其實，出鏡叫錯名常有發生，真不算甚麼一回事，但有些人也許會很生氣和介懷，弄得大家好生尷尬。

早前，即使尊貴的國王也因墨水筆漏墨而大發脾氣，令人充分體驗到，教養這回事，並不與身份地位、教育程度、家財豐厚相互掛鈎的！

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撰文 : 顧紀筠

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