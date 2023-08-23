【死因研訊】八旬婦維園泳池溺斃　死因庭裁定死於意外批評救生員人手不足

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八旬婦2018年疑維園一個水深1.2米的泳池溺斃，事發時有16名救生員當值，死因經過3日研訊，今（23日）裁定死者死於意外。死因裁判官指案發時更台及巡池的救生員人數不符基本要求，批評人手充足卻無人發現溺者相當諷刺，建議康文署建立紀律處分制度，以免救生員擅離崗位。

死者何桂珍（終年87歲），2018年8月17日在維多利亞公園泳池游泳時遇溺，同日送往律敦治醫院後不治。

▲ 死者女兒今到庭旁聽。（陳曉欣攝）

死因裁判官林希維今裁定死者死於意外，指證供顯示救生員人手充足，但無人發現死者遇溺相當諷刺。死因裁判官指，根據更表事發時應有5名救生員在死者溺斃的多用途池邊巡邏，但4人分別因頭痛、吃藥及點算急救物品而沒有全程巡池，不符合更台和巡池需各有2名救生員當值的要求。

根據閉路電視片段顯示，死者於6時54分起漂浮的6分鐘內，僅得1名救生員在池邊，死因裁判官批評工作系統和方法明顯不足。

死因裁判官向康文署作出6項建議，包括用水線分隔進行體健操的泳客與正常游泳的泳客，以免救生員被健體操泳客濺起的水花阻擋視線，加強宣傳單獨游泳的風險（特別是長者），並鼓勵市民陪同長者。

裁判官續建議，高級救生員及其上級必須確保池面有足夠救生員當值，救生員不得在有人接更前離開崗位，建立並嚴格執行紀律處分制度，以免救生員擅離崗位，並安排常設人員就突發事件進行即時的初步案件調查及尋找目擊者，要求目擊者提供個人資料及聯絡方法，以便後續跟進，提升所有泳池的閉路電視系統，繼續進行科技研發，利用人工智能協助及早識别溺者。

家屬在庭外表示，拯救比急救更重要，待泳客發現溺者情況不理想，希望處分失職的救生員。家屬又指，庭上證供透露無人負責觀看泳池的閉路電視，即使解像度再提升亦沒有用。

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記者：陳曉欣