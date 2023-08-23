【舉報虐兒】首半年虐兒案錄716宗較增近3成　警冀增加約4人手應對舉報

▲ 警方指今年上半年虐兒案有716宗，較去年同期上升近3成。(曾耀輝攝)

警方今年上半年錄得716宗虐兒案件，較去年同期的554宗升29.2%，警方相信部分原因與去年疫情期間的低基數有關，同時近年出現嚴重虐兒個案，社會關注度增加，有超過4成半個案舉報是來自社工或老師。警方預料，日後強制舉報虐待兒童條例通過後，虐兒個案會持續上升，計劃今年年底前，在每個警區的虐兒組增加1名警長及3名警員，料能增加3至4成人手應對可能增加的虐兒舉報。

警方刑事支援科高級警司江永祥表示，今年上半年已錄得716宗虐兒個案，較去年同期的554宗升29.2%，當中有359宗是身體傷害；另外357宗屬於性侵犯，68.9%屬非禮，7成半案件由熟人或家庭成員所為。他指出，個案呈上升趨勢部分原因，是因為疫情期間令報案基數下跌，加上兒童及青少年更依賴於網上識新朋友。

警方於去年7月成立「易受傷害證人支援隊」，加強調查人員的訓練與與持份者合作，合力保護兒童與易受傷害社群，支援隊由2022年7月成立的170名受訓人員，目前有已超過200名人員，過去一年為錄取超過1,700次的會面證供。支援隊目標在年底能夠擴充至230人，應對案件遞增的需求。

此外，警方去年起與律政司成立「保護易受傷害證人及兒童專責小組」，連同社會福利署一同加強搜證、檢控，以及相關案件的福利跟進效率，警方會將嚴重與備受關注的虐兒案件盡早轉介律政司，讓調查隊與律政司的檢控官在調查初期已經就證據上有溝通，提升調查質素及效率。專責小組已經處理過超過40宗案件。警方亦都會於來年初，增設額外的家居錄影室，支援與小朋友取錄影口供的工作。

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記者：蘇文軒