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【孤獨死】日本70歲男子家中孤獨死　揭101歲母親疑同在單位內身亡

健康 18:10 2023/08/23

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日本70歲男子家中孤獨死，揭101歲母親疑同在單位內身亡。

隨著人口老化，孤獨死時有發生。今年4月，日本福岡縣一處民宅傳出惡臭，鄰居報警並揭發一名70歲男性在家中身亡。警方其後在單位衣櫃內又發現一顆女性頭顱，初步懷疑屬死者101歲的母親。

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據日本媒體《FBS福岡放送》報道，福岡縣警方在今年4月接獲市民通報，在福岡市南區住宅區一間房屋內傳出惡臭，警方破門而入，並在屋內發現一名男性遺體。經法醫檢驗後，死者為住在該單位內的70歲男子，而根據居住紀錄，男子的101歲母親亦同住在該單位，卻一直未能聯絡上。

直到警方在8月21日重返現場，竟在一個衣櫃內發現一個裝有人類頭骨的袋。經鑑定後，發現頭骨無明顯外傷，屬一名高齡女性所有，初步懷疑屬男死者101歲的母親所有。

而除了頭骨外，遺體其他部分尚未被尋獲。鄰居表示，最後一次是在2010年看到男死者的母親，而其長者津貼直到今年8月仍有入帳。目前案件被列作屍體遺棄案。

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責任編輯：羅嘉欣

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