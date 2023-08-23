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【煮食新招】電磁爐炒餸煮出鑊氣　星級廚師留秘訣

社會 18:06 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（中電圖片）

中華電力今（23日）舉辦首屆「傳承低碳‧全電煮食專業大賽」，一班中西大廚一較廚藝。

大賽分中、西菜兩組，參賽的廚師要用低碳環保的電爐具去煮有機低碳食材。在中廚的「煮戰」開賽前，「米芝蓮星級廚師」陳國強即場示範用電炒鑊炒蝦球。陳師傅一邊拋鑊一邊話，中菜講求鑊氣，電磁爐直接加熱廚具，熱力唔會散失空氣中，傳熱快自然好鑊氣，仲唔會令廚房好熱，廚師不會煮到㷫恰恰，最緊要能源費比明火低，慳埋荷包。

中華電力總裁羅嘉進稱，應對氣候變化，社會要提高能源效益，選擇節能設備減少能源消耗。羅希望餐飲業界多採用低碳全電廚房，既可以節能減排，更可以改善廚房的工作環境，吸引更多年青人入行，說好香港餐飲故事。

今屆中電全電煮食大賽吸引了27位中、西餐的廚師參賽，廚師學徒、初級廚師和專業廚師可分級同場較技，更可以和由資深廚師組成的評判團隊互相交流，傳承中西廚藝，推動餐飲業界持續發展。

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責任編輯：吳卓峰

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