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【親子好去處】NAMCO圍方店逾6千呎成娛樂熱點　首設店內Gashapon Pop-up Store【內附地址】

親子好去處 18:18 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

佔地超過6,600呎的NAMCO全新店將於本周五（8月25日）開幕，成區內最大室內遊樂場。

人氣日本遊戲機中心NAMCO香港再度擴大版圖，第13間分店宣佈進駐大圍區內全新地標 —「圍方」！佔地超過6,600呎的NAMCO全新店將於本周五（8月25日）開幕，成區內最大室內遊樂場。

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新店更特設全新「擲彩虹」遊戲設施—Rainbow PLUS，揉合經典及數碼元素，為玩家帶來浸沉式中大獎體驗，享受繽「fun」彩虹樂。除此之外，店內更設有全港NAMCO店內首個Gashapon Pop-up Store，為區內市民大眾打造一站式娛樂熱點。

擲彩虹素來都是NAMCO皇牌遊戲之一，是次圍方全新店將會帶來升級體驗—Rainbow PLUS，加入超過6.4米長LED屏幕，玩家中獎後屏幕上將播放特殊動畫及聲效通知慶祝中獎，動畫不僅提供極佳的視聽效果，還能讓店內其他顧客一起分享中獎的喜悅。

Gashapon Pop-up Store

圍方店更首次引入店內Gashapon  Pop-up Store，特設逾百部扭蛋機搜羅城中及日本大熱扭蛋款式，無論想收集甚麼樣的扭蛋，總能在這裡找到你的心頭好。此外，特區內還設有圍方店限定的4款「迷你」打卡場景，場景亦會不定時更換，為大家增添新鮮感。

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NAMCO 圍方店

地點：沙田大圍The Wai圍方4樓401號鋪
開幕日：2023年8月25日（星期五）
營業時間：11:00~22:00

編輯：葉翠華

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