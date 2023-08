曾拍顧嘉煇唱廣告歌11年每隻100蚊　78歲陳欣健：我隻飲歌聽到女士流淚

▲ 78歲的陳欣健表示,當年迪士尼的《世界真細小》、《歡笑樂園開心地》,由顧嘉煇編曲、黃霑填詞,他和關正傑都有份唱。

電話鈴聲響起,縱使不能立即直呼歌名《Rock Around The Clock》,但總會聽過,隨即回帶憶起昔日陳欣健在TVB唱跳的畫面。78歲的陳欣健,仍然醉心於唱歌;整個訪問,談及唱歌的片段最多。自言過度活躍的他,仍然在籌備兩個劇本,沒有退,也沒有休。自比鯨魚,在水中游泳才最快樂、最享受。

這首Bill Haley & His Comets主唱的《Rock Around The Clock》,被稱為世界上第一首搖滾歌曲,而且影響陳欣健一生,所以他以這首歌作為自己的電話鈴聲。「我小時候被馬姐湊大,所以幾歲就開始聽南音,如涼風有信,秋月無邊(《客途秋恨》開首句子),之後粵曲是聽紅線女、麥炳榮的,時代曲就聽白光、張露、吳鶯音,那時候連Cha Cha都未有。」

《Rock Around The Clock》成為1955年的電影《Blackboard Jungle》(黑板森林)的主題曲。「這一部講反叛青年的電影,當中的音樂及舞蹈都是革命性的,之前從未聽過這類的歌曲,叛逆、自由發揮、我管你的態度,令人好興奮。不只我,亦影響那年代的人,而我從此就開始聽英文歌,如The Platters、Elvis Presley(皮禮士利)等。」

之後組織「太空之音」樂隊(THE ASTRO-NOTES)、參加比賽,甚至曾灌錄唱片。「最初是在華苑夜總會演出,後來去了尖沙咀很出名的碧瑤夜總會,與香港一流的樂隊同一場地表演,我們就唱周末茶舞。但因為接觸了頂尖的菲律賓樂隊,在技巧上進步不少,而在那裏亦遇見打鼓的Uncle Ray,後來他做了DJ,也鼓勵我唱歌,並且介紹我給鑽石唱片公司出唱片。」

▲ 這張是1980年在浸會大學AC Hall內,Uncle Ray第一次退休時所拍攝的相片。(圖片:被訪者提供)

遺憾未能錄製迪士尼唱片

另一個伯樂是顧嘉煇,那時候陳欣健正當差。「他知我唱得,所以就找我唱廣告歌及和音。其實每次只是給一張簡譜,簡單練一、兩次就錄音了,完全無得返屋企練幾日,即刻學即場要唱得準。」他最記得有一首維他奶的廣告歌,歌詞是「維他奶令你更高!維他奶令你更強!維他奶令你更健美!」但原唱者因為有懶音,唱不到「奶」字,所以他要不斷唱「奶」字,補回那音。

當了11年的幕後代唱歌手,合作無間還有黎小田及關正傑,而有一件事令他今天也感到遺憾。「那時候很急要幫迪士尼出一些中文歌——《世界真細小》、《歡笑樂園開心地》,由顧嘉煇編曲,黃霑填詞,我和關正傑都有份唱,都唱了六、七首,但大家就以為是『四朵金花』唱,其實是因為太急無拿版權出唱片,是人生一大遺憾。」但陳欣健很欣賞當時大家在無版權下,都硬著頭件做這件事,那拼搏精神令人很懷念。

「從第一天幫顧嘉煇唱廣告歌,11年了,我都無講過價錢,$100一隻,因為能夠參與已經很好,多謝他給我機會。」他指顧嘉煇對音樂是一絲不苟,對自己要甚麼效果很清晰。「他說話不慍不火,啟發你、不會責怪你,要求快、準、靚,我能夠達到他的要求,對於一個喜歡唱歌的人來說,這11年沒有白費。」

▲ 60年代,陳欣健在重慶大廈地牢的碧瑤夜總會演出。(圖片:被訪者提供)

能演出《香港小姐》不怕做奸角

他慶幸因為懂唱歌,多了許多演出機會。「有一年《香港小姐》在利舞台舉行,當中的音樂劇。鄭少秋做王子,女主角是張天愛。其中有一個角色是奸角,但羅文不肯做,於是找我做,實在太開心了,又唱歌,又與鄭少秋擊劍。當年還融入了動畫,有卡通、蝴蝶出現,這是我最enjoy的一次《香港小姐》選舉。」

他做過5屆香港小姐主持,自知只是輔助作用。「主角是那些佳麗,我只是令她們發揮、有光彩,所以我永遠不會估是誰贏,因為我忙於做好自己。」

▲ 在喇沙書院,陳欣健(右一)被挑選在舞台劇《武則天》中,飾演太子哲一角。(圖片:被訪者提供)

最愛還是唱歌

做過警察、主持、編劇、演員、導演、公司管理層,雖然他樣樣都喜歡,「我每次轉行如果找到令我激情的地方,就不回望全情投入去。」但回顧自己大半生,其實都與娛樂的工作有關,都是情感上的抒發、講故事,將快樂帶給觀眾,而今天他最喜歡還是唱歌。「做主持很難一個人控制想得到的效果,外國成功的talk show都要有一班精英,而做港姐司儀,我和阿旦、志偉,許多時候都要落手落腳改台詞,但唱歌,一個人的力量就可以感染到別人。」

他的飲歌之一是《結他低泣時》,夏韶聲作品,他可以唱到令女士聽到流淚。「但最近陳德森(導演)就點醒我,你技巧已控制得好好,可以不用學原唱,有自己的風格。結果一言驚醒,改了後感染力還比以前強。」

對他來說,唱歌還可以幫助抒發自己的情緒。「我內向,很難和人講心裏的抑鬱、恐懼,而音樂是一個最忠誠的朋友,開心、不開心也好,只要揀啱歌,輕輕哼,就可以幫你抒發那種壓抑感,是非常好的心態平衡。」陳欣健說。

柔情鐵漢陪認知障礙症老伴

78歲,應該是退休之齡吧?!但陳欣健沒有想過退下來。「我就好像一條鯨魚,游來游去,不游的話就會反肚。我享受人生、工作,難道坐在家裏發呆,就是退休?」他記起當年入《歡樂今宵》做節目,波叔那時候已五、六十歲。「他敬業樂業一直將歡樂帶給人,從沒想過退休。我很羡慕他,那時候就希望自己年紀大了,都好像他一樣。」他說真正的士兵就算老了,最後都希望戰死沙場。

他太太尤情患有認知障礙症,無得醫治,不會好轉,但也不會致命。「她現在的情況穩定,活在自己的世界,經常無乜感覺地呆坐,但她懂得自己食嘢。」在不會主動說話,也不會好憂愁的情況下,陳欣健作為丈夫的心思,就花在怎樣令她安全。「由起身到瞓覺,確保她不會跌倒引致拼發症,也不會自己走出街失蹤。」

此外,陳欣健認為最重要是給她自尊和愛。「有時我們會見到一些老人家被虐待,連基本的尊嚴也無,實在很難過。」雖然他覺得人生本身是苦,但他一有空就會唱歌哄太太,讓她開心。

3不+6字真言

年紀大了,對於疾病,他抱持要開刀就開刀,要入院洗腸就入院。「這是我當年看讀者文摘的一篇文章《老周的身體》的得著,有病不恐懼、不騙自己、不找神醫,看醫生,用現代科技去調理身體。」

他身邊的朋友有些不快樂,就用謾罵、鄙視、酸溜溜的態度去看世事,將恨和怨這枷鎖放在自己的頸上,結果五、六十歲早死,所以他盡量不做抱怨的人。「6字真言:假發嬲,真開心,發嬲時會心震、傷肝,所以要盡量無恨無怨,開心要真心笑出來,才對得起自己。」

由英文好差到唱英文歌

不說不知,不要以為陳欣健經常唱英文歌,英文一定了得,事實是他曾經幾次留班。「小學讀中文小學德明,後轉讀德望學校要留班一年,英文好差,唱歌是靠拼音唱。」後來轉到喇沙書院,也留了兩次班。「第一年跟不上,第二年掛住玩,所以F.2及F.3也留了兩年,到了F.4及F.5開竅爭氣。」

但是喇沙書院有本事令陳欣健的英文勁到後來可以第一份暑期工,是幫神父繙譯聖經。「我以前是一個好內向、好無自信心的人,直至我唱歌。學校不單俾機會我唱歌,繪畫老師還招我入繪畫班,我自己很喜歡畫畫。還給我機會做話劇,擔正做主角。」陳欣健記憶中,演過《岳飛》、《文天祥》、《福爾摩斯探案》和《耶穌苦難》等中西舞台劇,而當時同校的黃霑也有參與演出。

他中學讀英國文學,或許因此而令他喜歡看英文小說、讀詩歌。「我最近也有將詩作投稿到網站。」他記得會考的成績,有1優2良,包括英文、生物、歐洲歷史。從英文歌、小說、詩詞歌賦,他發掘到英文的美,因此表達方面變得容易過中文,他說笑說:「我中國文學根底不夠好,所以罰我做編劇。」

一個曾經留班的人有這麼大的躍進,可以說很amazing!

記者:何小雲

