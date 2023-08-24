曾拍顧嘉煇唱廣告歌11年每隻100蚊　78歲陳欣健：我隻飲歌聽到女士流淚

▲ 78歲的陳欣健表示，當年迪士尼的《世界真細小》、《歡笑樂園開心地》，由顧嘉煇編曲、黃霑填詞，他和關正傑都有份唱。

電話鈴聲響起，縱使不能立即直呼歌名《Rock Around The Clock》，但總會聽過，隨即回帶憶起昔日陳欣健在TVB唱跳的畫面。78歲的陳欣健，仍然醉心於唱歌；整個訪問，談及唱歌的片段最多。自言過度活躍的他，仍然在籌備兩個劇本，沒有退，也沒有休。自比鯨魚，在水中游泳才最快樂、最享受。

這首Bill Haley & His Comets主唱的《Rock Around The Clock》，被稱為世界上第一首搖滾歌曲，而且影響陳欣健一生，所以他以這首歌作為自己的電話鈴聲。「我小時候被馬姐湊大，所以幾歲就開始聽南音，如涼風有信，秋月無邊（《客途秋恨》開首句子），之後粵曲是聽紅線女、麥炳榮的，時代曲就聽白光、張露、吳鶯音，那時候連Cha Cha都未有。」

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《Rock Around The Clock》成為1955年的電影《Blackboard Jungle》（黑板森林）的主題曲。「這一部講反叛青年的電影，當中的音樂及舞蹈都是革命性的，之前從未聽過這類的歌曲，叛逆、自由發揮、我管你的態度，令人好興奮。不只我，亦影響那年代的人，而我從此就開始聽英文歌，如The Platters、Elvis Presley（皮禮士利）等。」

之後組織「太空之音」樂隊（THE ASTRO-NOTES）、參加比賽，甚至曾灌錄唱片。「最初是在華苑夜總會演出，後來去了尖沙咀很出名的碧瑤夜總會，與香港一流的樂隊同一場地表演，我們就唱周末茶舞。但因為接觸了頂尖的菲律賓樂隊，在技巧上進步不少，而在那裏亦遇見打鼓的Uncle Ray，後來他做了DJ，也鼓勵我唱歌，並且介紹我給鑽石唱片公司出唱片。」

▲ 這張是1980年在浸會大學AC Hall內，Uncle Ray第一次退休時所拍攝的相片。（圖片：被訪者提供）

遺憾未能錄製迪士尼唱片

另一個伯樂是顧嘉煇，那時候陳欣健正當差。「他知我唱得，所以就找我唱廣告歌及和音。其實每次只是給一張簡譜，簡單練一、兩次就錄音了，完全無得返屋企練幾日，即刻學即場要唱得準。」他最記得有一首維他奶的廣告歌，歌詞是「維他奶令你更高！維他奶令你更強！維他奶令你更健美！」但原唱者因為有懶音，唱不到「奶」字，所以他要不斷唱「奶」字，補回那音。

當了11年的幕後代唱歌手，合作無間還有黎小田及關正傑，而有一件事令他今天也感到遺憾。「那時候很急要幫迪士尼出一些中文歌——《世界真細小》、《歡笑樂園開心地》，由顧嘉煇編曲，黃霑填詞，我和關正傑都有份唱，都唱了六、七首，但大家就以為是『四朵金花』唱，其實是因為太急無拿版權出唱片，是人生一大遺憾。」但陳欣健很欣賞當時大家在無版權下，都硬著頭件做這件事，那拼搏精神令人很懷念。

「從第一天幫顧嘉煇唱廣告歌，11年了，我都無講過價錢，$100一隻，因為能夠參與已經很好，多謝他給我機會。」他指顧嘉煇對音樂是一絲不苟，對自己要甚麼效果很清晰。「他說話不慍不火，啟發你、不會責怪你，要求快、準、靚，我能夠達到他的要求，對於一個喜歡唱歌的人來說，這11年沒有白費。」

▲ 60年代，陳欣健在重慶大廈地牢的碧瑤夜總會演出。（圖片：被訪者提供）

能演出《香港小姐》不怕做奸角

他慶幸因為懂唱歌，多了許多演出機會。「有一年《香港小姐》在利舞台舉行，當中的音樂劇。鄭少秋做王子，女主角是張天愛。其中有一個角色是奸角，但羅文不肯做，於是找我做，實在太開心了，又唱歌，又與鄭少秋擊劍。當年還融入了動畫，有卡通、蝴蝶出現，這是我最enjoy的一次《香港小姐》選舉。」

他做過5屆香港小姐主持，自知只是輔助作用。「主角是那些佳麗，我只是令她們發揮、有光彩，所以我永遠不會估是誰贏，因為我忙於做好自己。」

▲ 在喇沙書院，陳欣健（右一）被挑選在舞台劇《武則天》中，飾演太子哲一角。（圖片：被訪者提供）

最愛還是唱歌

做過警察、主持、編劇、演員、導演、公司管理層，雖然他樣樣都喜歡，「我每次轉行如果找到令我激情的地方，就不回望全情投入去。」但回顧自己大半生，其實都與娛樂的工作有關，都是情感上的抒發、講故事，將快樂帶給觀眾，而今天他最喜歡還是唱歌。「做主持很難一個人控制想得到的效果，外國成功的talk show都要有一班精英，而做港姐司儀，我和阿旦、志偉，許多時候都要落手落腳改台詞，但唱歌，一個人的力量就可以感染到別人。」

他的飲歌之一是《結他低泣時》，夏韶聲作品，他可以唱到令女士聽到流淚。「但最近陳德森（導演）就點醒我，你技巧已控制得好好，可以不用學原唱，有自己的風格。結果一言驚醒，改了後感染力還比以前強。」

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對他來說，唱歌還可以幫助抒發自己的情緒。「我內向，很難和人講心裏的抑鬱、恐懼，而音樂是一個最忠誠的朋友，開心、不開心也好，只要揀啱歌，輕輕哼，就可以幫你抒發那種壓抑感，是非常好的心態平衡。」陳欣健說。

柔情鐵漢陪認知障礙症老伴

78歲，應該是退休之齡吧？！但陳欣健沒有想過退下來。「我就好像一條鯨魚，游來游去，不游的話就會反肚。我享受人生、工作，難道坐在家裏發呆，就是退休？」他記起當年入《歡樂今宵》做節目，波叔那時候已五、六十歲。「他敬業樂業一直將歡樂帶給人，從沒想過退休。我很羡慕他，那時候就希望自己年紀大了，都好像他一樣。」他說真正的士兵就算老了，最後都希望戰死沙場。

他太太尤情患有認知障礙症，無得醫治，不會好轉，但也不會致命。「她現在的情況穩定，活在自己的世界，經常無乜感覺地呆坐，但她懂得自己食嘢。」在不會主動說話，也不會好憂愁的情況下，陳欣健作為丈夫的心思，就花在怎樣令她安全。「由起身到瞓覺，確保她不會跌倒引致拼發症，也不會自己走出街失蹤。」

此外，陳欣健認為最重要是給她自尊和愛。「有時我們會見到一些老人家被虐待，連基本的尊嚴也無，實在很難過。」雖然他覺得人生本身是苦，但他一有空就會唱歌哄太太，讓她開心。

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3不+6字真言

年紀大了，對於疾病，他抱持要開刀就開刀，要入院洗腸就入院。「這是我當年看讀者文摘的一篇文章《老周的身體》的得著，有病不恐懼、不騙自己、不找神醫，看醫生，用現代科技去調理身體。」

他身邊的朋友有些不快樂，就用謾罵、鄙視、酸溜溜的態度去看世事，將恨和怨這枷鎖放在自己的頸上，結果五、六十歲早死，所以他盡量不做抱怨的人。「6字真言：假發嬲，真開心，發嬲時會心震、傷肝，所以要盡量無恨無怨，開心要真心笑出來，才對得起自己。」

由英文好差到唱英文歌

不說不知，不要以為陳欣健經常唱英文歌，英文一定了得，事實是他曾經幾次留班。「小學讀中文小學德明，後轉讀德望學校要留班一年，英文好差，唱歌是靠拼音唱。」後來轉到喇沙書院，也留了兩次班。「第一年跟不上，第二年掛住玩，所以F.2及F.3也留了兩年，到了F.4及F.5開竅爭氣。」

但是喇沙書院有本事令陳欣健的英文勁到後來可以第一份暑期工，是幫神父繙譯聖經。「我以前是一個好內向、好無自信心的人，直至我唱歌。學校不單俾機會我唱歌，繪畫老師還招我入繪畫班，我自己很喜歡畫畫。還給我機會做話劇，擔正做主角。」陳欣健記憶中，演過《岳飛》、《文天祥》、《福爾摩斯探案》和《耶穌苦難》等中西舞台劇，而當時同校的黃霑也有參與演出。

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他中學讀英國文學，或許因此而令他喜歡看英文小說、讀詩歌。「我最近也有將詩作投稿到網站。」他記得會考的成績，有1優2良，包括英文、生物、歐洲歷史。從英文歌、小說、詩詞歌賦，他發掘到英文的美，因此表達方面變得容易過中文，他說笑說：「我中國文學根底不夠好，所以罰我做編劇。」

一個曾經留班的人有這麼大的躍進，可以說很amazing！

記者：何小雲

場地提供：六公館