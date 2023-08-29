【家有三老】家有100歲失智外婆　孝順孫女辭高薪工照顧：當佢大BB

▲ 家有100歲失智外婆，孝順孫女辭高薪工照顧。

香港人口老化，愈來愈多老人即使體力不繼，亦要強撐照顧更年長的父母輩。眼見年過70歲的父母亦同樣面對此苦況，作為女兒的文文，遂於6年前辭去原來的高薪穩定工作，轉為自由工作者，與父母、工人姐姐同心協力照顧現年100歲、患有腦退化症的婆婆，希望後者可以有一個幸福的晚年之餘，父母亦有喘息空間。

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6年前的照顧契機

文文的外婆Stella於今年6月剛迎來100歲生日，事實上，許多年前開始，照顧患上認知障礙症兼行動不便外婆的擔子，便已要落在文文父母身上。不過，孫女文文後來卻發現，儘管家中已聘請外傭姐姐分擔照顧工作，但年老雙親似乎對於照顧「大BB」的起居飲食仍感到十分吃力，而且開始有情緒問題。有見及此，本來於公司擔任項目管理的她，亦於6年前，毅然辭去工作，並轉為自由工作者，加入照顧隊伍。她指當日父母由於擔心自己生計受損，對這個決定其實亦有異議，不過她卻認為把握當下才是最重要，而直至現在她仍無悔當日決定。

我唔希望自己可以陪伴家人嘅時間，拖到好遲嘅時候，嗰陣時又係咪真係趕得切？金錢或者係減少咗，但大家生活質素明顯高咗，家人笑容亦多咗…

▲ 文文的外婆Stella於今年6月剛迎來100歲生日。(我家有個大BB FB圖片)

由生手變熟練

踏入文文的家中，會發現有許多專為失智老人而設的訓練玩具及護老設施，除了度身訂做的老人椅，家中的廁所、房間均設有防止老人跌倒的扶手；連梳化上並不起眼的咕𠱸，原來亦大有乾坤，安放了不同的拉鏈及綁帶訓練，幫助喚醒老人家的自理能力，可以說是將「老人院」完全融入家中。

被問到為何可以如此貼心? 文文直言，因為確實花了不少時間去學習，她指當決定加入照顧外婆Stella的工作時，便已經積極了解過失智及行動不便長者的需要，除了在網上找資訊，亦上了不少課堂去學習，希望儘量減少意外發生。作為照顧者，一般人眼中處理老人大小二便等厭惡性工作，對文文來說問題卻不大，笑言小時候自己亦是由婆婆湊大，相信對方當時為嬰兒時候的自己換片次數，亦不下目前。問及她最怕的環節，她則指反而是為外婆沖涼的時候。

因為覺得會有許多危機，例如地下會跣，同埋當一個人最放鬆時，尤其老人家，其實係會最倚賴人去協助，我會好擔心會整傷她，或有意外發生。

儘管腦退化的婆婆，對很多人與事都已忘記，甚至乎認不出眼前人是誰，但難以置信地，100歲的大BB對銀紙竟清醒得很。在採訪當天，婆婆便親身示範，清楚說出枱面上每張紙幣的面值，令旁邊的文文亦忍俊不禁。食午飯時，兩婆孫的互動更為有趣，當婆婆一口一口咬著薯條之時，文文只要一開口，婆婆便會馬上心領神會般，笑著為對方送上薯條。

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心得分享

作為年青隔代照顧者，文文有自己一套照顧方式，現時亦開設了Facebook專頁「我家有個大BB」將與外婆的相處照顧點滴記錄下來。她指，自己與父母的那套比較，相信最大分別是，自己懂得尋找外援。她指自己絕不建議照顧者要獨力承擔所有照顧責任，因為這往往是十分危險，一旦壓力爆煲，隨時令家庭發生悲劇。她以外婆的照顧日程為例，平日上午她會安排婆婆往日間護老中心，令自己有喘息的時間。而當婆婆回家後，她又會間中安排一些她能力應付到的工作給她，有時候摺襪子、有時候幫忙搣「芽菜同白果」。因為她相信此舉，可減慢老人家的記憶退化。

現在只要婆婆做到的東西，我們會儘量讓她自己做，即使慢些，甩漏些也沒有問題…

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記者：容惠玲