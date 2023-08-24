【JUPAS】聯招重新遴選結果今揭盅　30人失而復得獲8大或都大取錄

▲ 大學聯招（JUPAS）今日（24日）公布根據DSE覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）成績覆核結果已於上周揭盅，大學聯招（JUPAS）今日（24日）公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果。其中30名申請人原先未獲任何聯招課程取錄，文憑試成績「升級」後，成功獲8間資助大學或都會大學學士學位課程取錄。

大學聯招正式遴選結果已於本月9日揭盅，今年有360人申請重新考慮遴選結果，其中196人取錄結果有變，包括在首輪聯招派位未獲派任何學位的81名申請人之中，有40人「失而復得」，獲得取錄資格，其中30人更獲8大或都大學士學位課程取錄、10人獲「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）學士學位課程取錄。

其餘279名申請人於首輪已獲派正式遴選取錄資格，包括237人原已獲派8大或都大學士學位，有136人成功獲派較高次序的課程學士學位課程取錄；2人改為獲得SSSDP學士學位課程取錄；41名原先獲派SSSDP學士學位的申請人，14人改獲8大或都大取錄，3人改獲較高次序的SSSDP課程取錄；1名原先獲派高級文憑課程的申請考生，亦改為獲得SSSDP課程取錄。整體餘下164人的取錄結果不變。

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記者：馮琪雅