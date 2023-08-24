  • 30°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 00:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【JUPAS】聯招重新遴選結果今揭盅　30人失而復得獲8大或都大取錄

社會 00:00 2023/08/24

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

大學聯招（JUPAS）今日（24日）公布根據DSE覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）成績覆核結果已於上周揭盅，大學聯招（JUPAS）今日（24日）公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果。其中30名申請人原先未獲任何聯招課程取錄，文憑試成績「升級」後，成功獲8間資助大學或都會大學學士學位課程取錄。

大學聯招正式遴選結果已於本月9日揭盅，今年有360人申請重新考慮遴選結果，其中196人取錄結果有變，包括在首輪聯招派位未獲派任何學位的81名申請人之中，有40人「失而復得」，獲得取錄資格，其中30人更獲8大或都大學士學位課程取錄、10人獲「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）學士學位課程取錄。

其餘279名申請人於首輪已獲派正式遴選取錄資格，包括237人原已獲派8大或都大學士學位，有136人成功獲派較高次序的課程學士學位課程取錄；2人改為獲得SSSDP學士學位課程取錄；41名原先獲派SSSDP學士學位的申請人，14人改獲8大或都大取錄，3人改獲較高次序的SSSDP課程取錄；1名原先獲派高級文憑課程的申請考生，亦改為獲得SSSDP課程取錄。整體餘下164人的取錄結果不變。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

大學聯招 DSE 高級文憑 大學 中小學教育 學士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
17:01 2023/08/08
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成