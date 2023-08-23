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【癌症殺手】日本動畫大師山本二三離世終年70歲　研究：日飲3碗麵豉湯胃癌風險增6成

食用安全 19:12 2023/08/23

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日本動畫大師山本二三，在8月19日於埼玉縣家中病逝，終年70歲。

曾繪畫多部經典動畫「天空之城」、「再見螢火蟲」的日本動畫大師山本二三，在8月19日於埼玉縣家中病逝，終年70歲。山本二三出身於長崎五島市，曾在東京就讀設計學院，大學畢業後投身動畫界，並為吉卜力動畫「天空之城」與「幽靈公主」、高畑勳的「再見螢火蟲」等擔任藝術總監，而他生前患有胃癌。

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胃癌是本港第6號癌症殺手，據醫管局資料顯示，2020年本港死於胃癌的人數多達613人，發病人數為1,197人。

胃癌成因眾多，其中進食鹽醃食物、加工肉製品等都是高危因素。日本流行病學協會就曾公布一項研究，指出一天喝3碗以上麵豉湯，比起一天只喝少量味噌湯的人，罹患胃癌機率會高出6成，反映偏鹹食物與胃癌風險有關。

要預防胃癌，可多吃新鮮蔬果，如十字科類蔬菜（西蘭花、白菜、椰菜花、芥蘭等）含抗癌物質，有助分解體內致癌物質；另也可吃含豐富胡蘿蔔素的蔬果（如紅蘿蔔、芒果、木瓜等）有助加強身體的抵抗能力，直接減低患癌機會；同時應少吃醃製、燻烤類、油炸等高鹽食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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