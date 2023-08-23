【棄保潛逃】涉暴動與「健仔」等人匿藏逾年　24歲男認暴動等罪還押9月判刑

▲ 被告馮清華今於區域法院承認暴動等罪還押候判。資料圖片

2019年反修例期間，在10.1荃灣示威遭警員槍傷的男生曾志健，以及3名涉非法集結及暴動的男子涉棄保潛逃，獲34歲倉務員協助在港匿藏逾1年，因10.1荃灣示威被控暴動罪的24歲男子馮清華今（23日）於區域法院承認暴動及妨礙司法公正2罪，辯方求情指馮匿藏期間不見天日，望法庭從輕發落，法官押後至9月11日判刑。

被告馮清華（24歲），今承認暴動及妨礙司法公正2罪，控罪指，馮於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶連同其他身分不詳的人參與暴動，以及於2020年10月某日至2022年7月13日，在香港意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃竣賢所提起刑事法律程序的司法管轄權。

就暴動罪，馮清華承認的案情指，案發當日下午有大批示威者在荃灣海壩街及啟志街交界放火及擲汽油彈等，與警方對峙，馮在警方掃蕩時被捕。

就妨礙司法公正罪的案情指，馮、曾志健、王愷銘及黃竣賢4人分別被控暴動及非法集結罪，4人獲准保釋後均沒再出庭應訊而被法庭發出拘捕令。在YouTube頻道「升旗易得道」陳姓人士安排下，4人於2020年10月27日往美國領事館尋求政治庇護，被拒絕後匿藏在多個由該案被告葉豪或他人租用的單位，分別位於荃灣及葵涌。匿藏期間，陳姓人士表示正安排4人離港免承擔刑責，4人亦應要求拍攝影片感謝頻道協助，並表示需要資金。

及至2022年7月，4人與別名Rico的人協定，付款請對方運送4人到台灣。在預定在北潭涌登船的7月13日，警方根據情報在北潭涌截停下的士的4人，並搜獲多個背囊，葉亦一同被捕。

在錄影會面中，馮透露葉受聘於頻道，負責照顧4人匿藏期間的起居飲食；頻道利用4人的身份和處境發起籌款；頻道向葉及他人提供金錢以支付4人的日常開支。

暫委法官彭亮廷聽畢求情押後至9月11日判刑，馮續須還押。

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記者：陳曉欣