【一氧化碳中毒】煲湯2小時全屋無開窗　一家三口失去知覺送院後情況穩定

▲ 因應接獲通報1宗一氧化碳中毒個案，衞生署衞生防護中心今日（23日）呼籲市民採取措施預防一氧化碳中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，接獲通報1宗一氧化碳中毒個案，初步調查顯示，一家三口日前在家中使用氣體煮食爐煲湯時，並無開啟廚房抽油煙機，住所窗戶亦全部關上，疑因通風不足而令室內一氧化碳水平上升，引致出現頭暈及失去知覺等病徵，送院及轉院治療後已情況隱定。中心呼籲市民採取措施預防一氧化碳中毒。

該個案由伊利沙伯醫院通報，涉及居於黃大仙竹園南邨貴園樓的一家三口，包括48歲母親，以及2名子女，最年幼13歲。中心指，該個案曾於周一（21日）在家中使用氣體煮食爐，用作煲湯2小時後，3人便出現頭暈及失去知覺等病徵，隨即被送往伊利沙伯醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。3名病人現時情況穩定。初步調查顯示，事發時廚房的抽油煙機沒有開啓，而住所的窗戶亦全部關上。

個案已轉交機電署跟進。初步調查顯示，氣體煮食爐操作正常，事件可能是由於室內通風不足而令一氧化碳水平上升引致。

衞生防護中心指出，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

​衞生防護中心提醒市民，若使用氣體煮食爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

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責任編輯：馮琪雅