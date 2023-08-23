【施政報告】「A4聯盟」倡累進資助方式鼓勵生育　田北辰認為應改善港人居住環境

▲ 立法會議員組成的C15+今日與特首李家超會面。（戴朗希攝）

立法會議員組成的C15+，今日與特首李家超會面，就新一份《施政報告》提交建議書。當中的「A4聯盟」在生育措施方面，建議港府制定鼓勵生育措施、提供生育津貼、並以累進資助方式鼓勵市民生育子女。

選委界立法會議員陳紹雄表示向李家超提議應重點發展氫能產業，相信對經濟發展有正面幫助。

選委界立法會議員江玉歡則提議政府要完善社區支援居家安老服務，例如擴大社區支援財政預算，並同步建立針對社區支援的資金籌措體系。

選委界立法會議員鄧飛認為政府要把香港的教育國際化，港府應更多地在東南亞國家舉辦教育展，向外國宣傳更多香港的教育產業。

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（戴朗希攝）

另外，實政圓桌立法會議員田北辰亦在今日與李家超會面，他在會後見記者時稱，在生育政策方面，田北辰指政府要先處理本港房屋單位面積過細問題，才有辦法處理年輕一代不願生育的問題。

對於近日社會關注香港疫後復甦的情況，田北辰指香港旅遊業面對最大的困局是欠缺旅遊「重點項目」，香港對上一次的「重點項目」已經是迪士尼樂園的建成。田北辰表示，他向李家超稱需要在特首任期內落實一項新的旅遊「重點項目」，田北辰更言：「你做得到歷史一定記住你。」

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記者：戴朗希