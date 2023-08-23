【粉嶺高球場】舊場3幅草地作寵物公園　五人足球場維修後開放

政府將如期在9月1日收回租約屆滿的粉嶺高爾夫球場「舊場」，康文署最新公布安排，下周五（9月1日）下午３時正，開始開放位於粉錦公路以東的公園（即部分「舊場」），供市民享用，包括公園北端設定為「寵物共享公園」、步行徑、２個五人硬地足球場，以及日後分階段開放的園地。

康文署更在地圖上標示，其中圍繞停車場的3幅草地，將列為寵物公園。而近丙崗路、對面馬路是祥龍圍邨的2個功能球場，將用作五人硬地足球場，但由於地面破損及情況不理想，康文署表示為確保使用者安全，收回場地後，將立即安排維修及翻新，待工程完成後，將於今年稍後時間開放給公眾人士使用。

▲ 粉錦公路以東的公園（即部分「舊場」），供市民享用，包括公園北端設定為寵物共享公園、步行徑、２個五人硬地足球場。（康文署圖片）

開放時間：

寵物共享公園：早上7時至下午6時

步行徑：早上7時至晚上9時

五人硬地足球場：今年稍後時間開放

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國際球賽期間暫停開放

為配合將於粉嶺高爾夫球場舉辦的兩場國際高爾夫球賽事，即「沙特阿美石油團體系列賽」及「香港高爾夫球公開賽」，公園設施將於9月11日至11月15日暫停開放，而收費停車場則在10月2至9日，及11月6日至13日賽事進行期間，不提供公眾停車場服務。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（23日）已提到相關安排。香港哥爾夫球會發言人表示，備悉文化體育及旅遊局局長今天的發言。球會將配合政府的安排，並全力支持分別於10月及11月在粉嶺球場舉行的「沙特阿美石油團體系列賽」香港站賽事和「香港高爾夫球公開賽」， 以確保賽事成功舉辦。

市民可由港鐵上水站B1出口步行約20分鐘，或乘搭巴士或小巴到達。公園內設有收費公眾停車場，以便公眾人士使用。

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責任編輯：吳雋妍