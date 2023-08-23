【高官出訪】林定國率團訪天府中央法務區　冀內地企業善用本港法律及爭議解決服務

▲ 林定國今日率團，訪問成都和北京。(林定國fb圖片)

律政司司長林定國今日率領逾百人的法律及爭議解決業界代表團，啟程訪問成都和北京，先赴天府中央法務區，參觀四川香港公證聯絡辦公室、天府中央法務區檢察服務中心等。他期望，此行能促進内地與香港的交流合作，並鼓勵內地企業善用香港的法律及爭議解決專業服務。

林定國一行今日抵達成都，先到天府中央法務區參觀。天府中央法務區是全國首個省級層面推動的中央法務區，以「打造立足四川、 輻射西部、影響全國、面向世界」的一流法律服務高地。他們參觀了四川香港公證聯絡辦公室、天府中央法務區檢察服務中心等，瞭解天府新區整體規劃和產業佈局，以及提供各種的法律服務。

▲ 林定國一行今日到天府中央法務區參觀。(林定國fb圖片)

林定國指，希望透過是次訪問，促進内地與香港的交流合作，並鼓勵內地企業善用香港的法律及爭議解決專業服務，充分發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，貢獻國家高質量發展。

上月通過並於10月1日實行的《四川天府新區條例》，支持天府中央法務區發展商事仲裁、調解、涉外法律服務，探索建立商事糾紛多元解決機制，當中包括支持香港在内的中外地區法律服務機構在天府新區開展相關業務合作。

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責任編輯：區綽彥