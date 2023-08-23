  • 30°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 21:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官出訪】林定國率團訪天府中央法務區　冀內地企業善用本港法律及爭議解決服務

政治 20:16 2023/08/23

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

林定國今日率團，訪問成都和北京。(林定國fb圖片)

律政司司長林定國今日率領逾百人的法律及爭議解決業界代表團，啟程訪問成都和北京，先赴天府中央法務區，參觀四川香港公證聯絡辦公室、天府中央法務區檢察服務中心等。他期望，此行能促進内地與香港的交流合作，並鼓勵內地企業善用香港的法律及爭議解決專業服務。

林定國一行今日抵達成都，先到天府中央法務區參觀。天府中央法務區是全國首個省級層面推動的中央法務區，以「打造立足四川、 輻射西部、影響全國、面向世界」的一流法律服務高地。他們參觀了四川香港公證聯絡辦公室、天府中央法務區檢察服務中心等，瞭解天府新區整體規劃和產業佈局，以及提供各種的法律服務。

林定國一行今日到天府中央法務區參觀。(林定國fb圖片)

林定國指，希望透過是次訪問，促進内地與香港的交流合作，並鼓勵內地企業善用香港的法律及爭議解決專業服務，充分發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，貢獻國家高質量發展。

上月通過並於10月1日實行的《四川天府新區條例》，支持天府中央法務區發展商事仲裁、調解、涉外法律服務，探索建立商事糾紛多元解決機制，當中包括支持香港在内的中外地區法律服務機構在天府新區開展相關業務合作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【港區國安法】黎智英涉違國安法案擬再改期　法官建議押後至12.18開審
16:02 2023/08/18
【港區國安法】黎智英涉違國安法案擬再改期　法官建議押後至12.18開審
【終極上訴】理大生違國安法判囚挑戰量刑指引　終院駁回刑期上訴申請
10:09 2023/08/22
【終極上訴】理大生違國安法判囚挑戰量刑指引　終院駁回刑期上訴申請
【榮光禁令】高院拒批《願榮光》禁制令　律政司獲批上訴許可
今日 15:16
【榮光禁令】高院拒批《願榮光》禁制令　律政司獲批上訴許可

你可能感興趣

【港區國安法】黎智英涉違國安法案擬再改期　法官建議押後至12.18開審
16:02 2023/08/18
【港區國安法】黎智英涉違國安法案擬再改期　法官建議押後至12.18開審
【終極上訴】理大生違國安法判囚挑戰量刑指引　終院駁回刑期上訴申請
10:09 2023/08/22
【終極上訴】理大生違國安法判囚挑戰量刑指引　終院駁回刑期上訴申請
【榮光禁令】高院拒批《願榮光》禁制令　律政司獲批上訴許可
今日 15:16
【榮光禁令】高院拒批《願榮光》禁制令　律政司獲批上訴許可
律政司 林定國 成都 香港 北京 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀