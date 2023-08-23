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【霸道總裁】Edan推出個人首支國語跳唱作品　呂爵安：一直好想做呢個角色

娛樂 23:19 2023/08/23

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《霸道總裁》

即將舉行《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》的MIRROR成員呂爵安（Edan），在昨日（8月22日）才推出全新廣東歌《Again!》，今日（8月23日）又火速再推出新歌，更是Edan首支個人國語兼跳唱作品《霸道總裁》，完全一次過滿足Fans兩個願望。

一直都很想扮演霸道總裁的角色的Edan，剛巧這次在演唱會前推出的國語跳唱歌《霸道總裁》，繼續由Edward Chan監製、Edwin作曲、小崔填詞，正好就讓他在歌曲裡搖身一變，成為呂總裁。

Edan道：「我冇同小崔溝通過，咁啱佢寫咗呢個題材出嚟，我一直好想做霸道總裁角色，所以呢個係緣份，而歌詞都好有Feel，係講點樣用好霸道嘅形式去追女仔，講緊點樣霸道地為你好對你好，係好正嘅一份歌詞。」

【Again!】Edan個唱前推出新歌　呂爵安拉埋《膠戰》隊友齊拍MV

給爵屎更多驚喜

為何這次會推出一首國語跳唱歌呢？Edan解釋：「冇特登Plan，想演唱會前出多啲歌，聽完國語Demo覺得好聽舒服，就諗不如今次直接呢個方向玩下、試驗下，同埋都想喺演唱會跳唱部份有自己歌，所以就有今次呢件事發生。」

既可演總裁，又可以令演唱會歌單更豐富，給爵屎更多的驚喜，Edan自言是再辛苦也值得。

這次《霸道總裁》雖然是國語歌，但Edan未有特別去上堂，笑言：「不過錄音時間同廣東話差不多，大家都知我廣東話咬字本身爭啲啦！其實由細到大都鍾意聽國語歌，所以發音或唱上去冇話好大嘅差別，但佢有少少R&B又輕快嘅曲風，要捉摸到跳唱輕鬆又Lay Back少少感覺係有啲難，特別係Chrous部份，節奏嘢難少少。」

個唱綵排進度理想

演唱會在即，Edan抽空錄兩首新歌，但就未有時間拍《霸道總裁》的MV，說：「相信演唱會後拍dance version MV，再研究下，今次希望演唱會前出到，等大家可以聽到，演唱會時就可以投入啲！」

除新歌，Edan也匯報綵排進度，他說：「都合格，所有嘢定好晒，而家Rehearsal練習中，更加圓滿佢，希望可以帶到一個好好嘅演唱會俾大家睇，可以睇到唔同嘅嘢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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