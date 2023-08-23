【日本核污水】港府凌晨起對10都縣水產實施禁令 針對進口商業行為

▲ (陳靜儀攝)

日本政府與東京電力公司，計劃最快於香港時間今日下午將福島第一核電站的核污水排放入海。政府宣布，今日凌晨零時起實施新禁令，禁止東京、福島10個都縣的進口水產品、海鹽及海藻。政府會就每一批空運及海運入口的水產均會採樣，完成檢測之前水產品不會放行。食安中心檢測食品後，亦會向貨主發出「准予放行信」，證明相關批次通過檢測。違者會處第六級罰款及最高監禁10個月。

當局表示，今次禁令主要針對進口商業行為，亦包括代購，如市民手帶食材自用，或免費送給親友不受命令限制。環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群重申，目前討論徹令是言之尚早，需觀察一段時間。當中會考慮一藍子的因素，包括日方是否考慮於排水加入第三方的參以及認証。

禁令範圍包括東京、福島10個都縣的進口及供應水產品。食環署表示，署方由6月開始已就空運及海運入口進口食品每一批檢測，明天安排會一如既往進行。完成檢測之前水產品不會放行。食安中心檢測食品後，會向貨主發出「准予放行信」，證明相關批次通過檢測。

食品的種類包括明日或之後收穫、製造、加工或包裝的的水產、海鹽及海藻。當局解釋，10個都縣出產、並運到日本及其他地方加工的產品亦包括在內。至於食物的種類方面，一夜干及魚干屬於禁令當中，不過魚蛋等合成食品、以及豉油及蠔油等配料，則不包括在內。

命令主要針對進口的商業行為，亦包括代購，如市民手帶食材自用，或免費送給親友不受命令限制。食物環境衞生署署長楊碧筠表示指需平衡個人做法、以及食物安全的健康，「有人進口食品，以供應給其他人責任非常之大」。被問到市民「帶貨」入境後，當局如何打擊於市面售賣。當局表示過去多年就過往食物安全命令作出13次檢控，會與海關合作打擊，強調違者會處第六級罰款（即10萬元）及最高監禁10個月。 （詳見附表）

當局一直強調目前沒有徹銷命令時間表。環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群重申，目前討論徹令是言之尚早，需觀察一段時間。當中會考慮一藍子的因素，包括日本聲稱排放系統是否運作正常、日本海域及水產的輻射水平、以及日方排水中，是否考慮加入第三方的參以及認証，而日方發放的資料是否可取信於其他經濟體。

除了10都縣的食品，來自其他縣份的日本進口食品亦會加強進口檢測。食環署指，今年6月12日起食安中心檢測1萬個日本進口食品樣本，數目相當於去年全年。至於漁護署會於漁護統營署的水產每日進行檢測，天文台亦加強就海水監測，並會於網上公布。

日本佔本港進口食品的比例佔約百分之2，水產及雞蛋分別佔6.75%及超過一成。劉利群指，採購食品的比例會否改變，交回市場決定。她又指，昨早已向業界進行兩次簡介會，對於業界建議設立標示對消費者是好事，亦指現時採取的措施「最能夠幫到業界」

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀於電台節目表示，在一般情況下，除非在污染源附近採集食材，否則輻射含量不會很高。他又承認，要逐一追蹤及管制日本食品中的所有原材料來自哪些都縣，會有一定困難，由於種類繁複，難以全面禁止相關副製品或其他加工食品進口。

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記者：陳展棋