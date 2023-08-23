【日本核污水】港府凌晨起禁10都縣水產入口　針對商業行為自用不限

▲ 港府對日本10都縣的水產品設入口禁令，不少市民今午仍到日式超市購買刺身。（陳靜儀攝）

日本政府與東京電力公司最快於香港時間明日（24日）下午，將福島第一核電站的核污水排放入海。港府今午（23日）宣布，明日凌晨零時起實施新禁令，禁止東京、福島等10個都縣的進口水產品、海鹽及海藻入口，違者會被罰款10萬元及最高監禁12個月。政府會就每批空運及海運入口的水產採樣檢驗輻射水平，無問題才會放行。

當局指，禁令針對進口商業行為，包括代購，如市民自攜食材自用，或免費送給親友不受限制。港府重申目前討論撤令是言之尚早，需觀察一段時間。

禁相關魚乾入口 蠔油等醬料不限但抽驗

禁令範圍包括由東京、福島、宮城、千葉等10個日本都縣出產入口及供應的水產品，相關產地運到日本及其他地方加工的產品亦包括在內，而其他產地水產運至相關都縣加工則不受此限。

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受限制的食品種類包括明日（24日）或之後收穫、製造、加工或包裝的水產、海鹽及海藻。除了相關活生水產，冷凍、冷藏、乾製或其他方式保存的水產都一律禁止，包括一夜干及魚乾；魚蛋等合成食品、以及豉油及蠔油等醬料不包括在內，但會抽驗。

食環署表示，食安中心6月起已就每批日本進口食品檢測，之後亦一如既往進行；直至完成檢測，向貨主發出「准予放行信」後才放行，證明相關批次通過檢測。

針對商業行為包括代購 自用手信不限

當局解釋，禁令針對進口的商業行為，包括代購，但市民自己帶相關食材自用，或作手信送給親友不受限制。食環署署長楊碧筠表示，需平衡個人做法及食安風險，「有人進口食品，以供應給其他人責任非常之大。」當局不建議在當地購買有關產品自用或送給他人。

被問到當局如何打擊於市面售賣及走私，食物安全專員黃宏指，會同海關採取聯合行動。當局指過去多年就食安命令作出13次檢控，違反禁令者會處第六級罰款（即10萬元）及最高監禁12個月。

未有撤令時間表

當局強調目前沒有撤銷命令時間表。環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群重申，當中會考慮一籃子因素，包括日本聲稱排放系統是否運作正常、日本海域及水產的輻射水平、及日方排放核污水中是否考慮加入第三方的參與及認證，而日方發放的資料是否可信等。

除了10都縣食品，其他縣的日本進口食品亦會加強檢測。食環署指，今年6月12日起食安中心檢測1萬個日本進口食品樣本，數目相當於去年全年。漁護署亦會於魚類統營處的水產每日檢測，天文台亦加強每月1次就本港水域輻射水平監測，並會網上公布。

當局指日本佔本港整體進口食品約百分之二，其中水產及雞蛋分別佔當中6.75%及超過1成。劉利群指，採購食品的比例會否改變，由市場決定；對於業界建議設立標示對消費者是好事，亦指現時採取的措施「最能夠幫到業界」。

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀於電台節目表示，在一般情況下，除非在污染源附近採集食材，否則輻射含量不會很高。他又承認，要逐一追蹤及管制日本食品中的所有原材料來自哪些都縣，會有一定困難，由於種類繁複，難以全面禁止相關副製品或其他加工食品進口。

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記者：陳展棋