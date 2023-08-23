【日本核污水】天文台：日本與本港距離遠 污水對本港海水影響十分輕微

▲ (陳靜儀攝)

共同社報道，日本政府和東京電力公司計劃最快今日（24日）下午1點（本港時間中午12時），開始把福島第一核電站的處理水排放入海。2023年度計劃合計排放約3.12萬噸。東電昨加緊確認首批排放的處理水所含放射性物質氚的活度，若能確認低於標準值，最快今日上午公佈結果，下午開啟排水泵，東電會用約1200噸海水稀釋首批排放的約1噸處理水。

根據東京電力公司7月底數據，福島核電站現時存有約134萬噸已處理的核廢水，已達儲水裝置98%水平。東電預計，預計首階段會排放7800噸核廢水，2023財政年度間，將排放3.12萬噸核廢水。

天文台助理台長（輻射監測及計估）李立信表示，暫時未有看到本港海水受影響。他指，由於本港及日本的距離超過3000公里，相信排放核污水的影響十分輕微，(very minimal)，不過為令公眾放心，仍會加強檢測海水的輻射水平。

被問到內地的核電廠的核污水亦會排放氚(Tritium)，當局對日本採取禁令是否雙重標準。衛生署主管高級物理學家李紹強強調，核事故及其他核電廠排放的污水情況不同，兩者不能比較。由於福島事故的核污水曾接觸核原料，有高濃度的輻射，需經過嚴格的過濾系統。他表示，暫時仍未能保証日方使用的多核種除去設備 （ALPS）處理的污水長期運作有效及正常，當中福島當地5月的漁獲樣本，超過日本標準180倍，政府需要將有關因素納入考慮當中。

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記者:陳展棋