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【日本核污水】只禁制水產相對於澳門「鬆手」？  劉利群︰情況不同本港做法合適

社會 21:09 2023/08/23

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港府宣布，明日（24日）凌晨零時起實施新禁令，禁止東京、福島等10個都縣的進口水產品、海鹽及海藻入口。（陳靜儀攝）

日本政府最快於今日下午排放福島核電廠的核污水。食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀建議市民，每年最多只可淺嘗1至2次大型魚類，如藍鰭吞拿魚，並建議市民須查詢及了解食品來源地，認為產自北海道及九州等的水產會相對安全。

梁美儀建議市民，應盡量減少進食大型魚類，如藍鰭吞拿魚，稱每年最多只可淺嘗1至2次，並解釋大魚屬食物鏈較高層的生物，可能會吸入對人體有害的污染物。他表示，由於海床泥土污染濃度較高，因此建議減少食用海洋底層附近生活的底棲魚類，如比目魚等，亦應盡量減少進食會過濾水中有機物的貝類及蚌等。

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食物安全專員黃宏表示，日本排放核污水後，10個都縣的風險會增加，市民如果外遊需要留意食物的風險。黃宏表示，相關風險視乎魚及輻射的含量，她指魚是特別的食物，市民進食的分量應該適量。

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本港除了水產外，沒有如澳門一般禁止水果、蛋類的食物，是否相對「鬆手」？ 劉利群表示，澳門一直就10都縣有管制措施，數據掌握較好，本港與澳門的情況有不同，認為針對水產品是合適做法，食安中心會嚴格把關。

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記者：陳展棋 


 

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