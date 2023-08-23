【文化中心】唐英年︰本港有優勢成文化藝術中心　舉例西九文化區內員工來自近20個國家

▲ 西九文化區管理局董事局主席唐英年。

全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，人才是香港唯一資源，在香港未來產業發展方面，文化藝術是重要一環，香港可靠自身獨特優勢，成為全球獨一無二、最有活力及最多元化的文化藝術中心。他以西九文化區為例，指區內約700名員工，來自近20個國家。

唐英年今日出席哈佛亞洲及國際關係計劃（「HPAIR」）2023亞洲會議，與約300名來自世界各國的大學生作分享。他在致辭時稱，現時倫敦及紐約，分別扮演歐洲及美洲的文化中心，而香港不單可以成為亞洲的文化樞紐，更可憑藉其獨特優勢，成為全球獨一無二、最有活力及最多元化的文化藝術中心，有助說好中國及香港故事，同時吸引更多年輕人才來港定居。

他續指，香港是多元包容的城市，擁有良好基礎設施、法治及司法獨立、簡單低稅制、資金自由進出等，加上西九文化區齊集古今中外的文化藝術內容，包括當代藝術、中西表演等，是吸引世界各地人才、成為文化藝術中心的最佳地方。他以西九文化區為例，指區內約700名員工，來自近20個國家。

此外，唐英年勉勵學生「忠於自己所想」，鼓勵他們由自己做起，為世界的可持續發展出一分力。

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責任編輯：趙居逸