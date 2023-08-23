【易通行】易通行無法過數收短訊?  　運輸署揭屬騙徒新招數

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運輸署今日（23日）表示，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊。相關短訊附有超連結（https://u6v.cn/6nZg1T/或 https://goo.by/absG9）到偽冒網站，企圖欺騙用戶付款或騙取用戶的個人資料。

運輸署澄清該短訊並非由「易通行」發出，已把事件交警方跟進。運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，以及要求他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。

▲ (將軍澳主場FB)

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責任編輯：陳展棋