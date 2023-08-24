【TVB人事變動】許濤曾志偉被指將離任無綫　 TVB凌晨發聲明澄清：完全沒有根據

今日（24日）凌晨有傳媒報道指，無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉及無綫主席許濤將離職，更傳出將由新班子接管。而且，更傳無綫製作基地亦會北移，只剩下人氣節目《東張西望》及王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》繼續在將軍澳電視城拍攝及生產。

發聲明澄清不實傳聞

不過TVB立即在深夜以「關於不實報道的重要申明澄清」為題發出聲明，指所報道人事變動純屬虛構，聲明如下：

我們注意到針對電視廣播有限公司的一篇報道，其內容包含嚴重的不實資訊。該報道誤導性地宣稱電視廣播有限公司行政主席許濤及總經理曾志偉職位之變動。我們在此申明澄清：報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。 而事實是許濤先生與曾志偉先生將繼續帶領我們的集團營運前進。 作為一家在香港上市且依循持牌制度運作的公司，我們必須對一些可能對公眾產生影響的不實報道持嚴肅態度。我們保留對該報道及相關轉載採取法律行動之權利，以防止這種誤導性的揣測進一步擴散。 我們強烈呼籲所有媒體在報道相關信息時，必須確保其準確性和真實性，避免造成公眾的誤導和猜測。 感謝大家對我們公司的理解和支持，並希望通過本聲明消除所有不實的揣測。 電視廣播有限公司

企業傳訊部

2023 年 8 月 24 日

▲ TVB指許濤先生與曾志偉先生將繼續帶領集團營運前進。＋（經濟日報圖片）

擔任高層一職

現年70歲無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉於2021年1月獲TVB主席許濤邀請擔任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，其後曾志偉更邀請王祖藍等人在TVB擔任重要職務。

自入職以來，曾志偉不但經常現身無綫公開活動，同時亦繼續為《獎門人》系列擔任主持，事事親力親為，又出盡法寶為娘家救亡，不惜碌盡人情卡，力邀圈中好友撐場。

早前曾志偉因身體問題做手術，之後宣布暫停幕前工作，其後無綫發聲明稱，曾志偉手術順利正在休養中，待康復後便會再次投入工作。

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