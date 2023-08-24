【東張西望】保安偷瞓覺被揭發禁錮業主　有法團撐腰偷懶人工仲三級跳?

▲ 《東張西望》

業主竟然被保安員禁錮？TVB《東張西望》在昨晚（8月23日）報道指窩打老道帝國大廈早前出現保安在大康大堂，攔阻業主關太上回自己單位及外出事件，而且連法團前主席也介入，3人包圍關太，有如把她禁錮在大堂內，唔通真是「妹仔大過主人婆」？事件在網上引熱議。

雙方報警，最後警方以私人打架處理。而關太向《東張西望》主持陳瑞菱表示，事年起因有業主行後樓梯到地下大堂時，見到有保安員當值期間睡覺，故用手機拍下，結果涉事男保安老羞成怒，於是他與另一女保安、法團前主席逼業主刪除有關照片，否則不讓離開，還出言警告後果自負。

關太與保安在大堂拉扯追逐，待警方到場後將眾人帶返警署，看大廈的閉路電視後，指關太涉嫌打交。

【東張西望】年邁唐狗被控制活動範圍+飲水量 狗主怕老狗失禁終決定棄養【有片】

人工三級跳

雖然警方最終沒有提告，但大廈大堂卻貼出嚴禁「偷旺影、偷錄」通告，兼加裝可錄音的閉路電視。關太帶《東張西望》攝製隊重返現場，見到保安室無人。

另外，不少業主及住客亦指涉事男保安態度惡劣，不但時出惡言，還曾被拍到從信箱偷信，並常「玩失蹤」。業主指，該男保安員疑獲法團撐腰，人工在半年內兩度加薪，由去年底的18000元，到今年初加至22000元，到5月時人工更再加到24,000元。

法團被指帳目不清

而法團對業主對投訴發通告回應指，該保安要外出為大廈工作，因此將午飯時間作出調整，被住客撞破時其實屬午飯休息時間。此外，有業主投訴法團管理不善、帳目不清，法團提供的會計報告，​核數師在文件上列明沒足夠及正確的記錄對應開支。

而《東張西望》另一位主持李旻芳到大廈了解時，女保安稱涉事男保安放假，但在閉路電視卻見到該男保安。之後，​李旻芳聯絡打電話給其中一位法團委員，對方收線拒絕回應。節目最終以書面聯絡法團，獲回覆指沙涉事男保安及女保安已辭職。

最新影片推介：麥詩敏專訪