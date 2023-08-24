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【好人好事】聾人爸爸寫字條求助「兩孩沒得吃」　餐廳老闆無私贈餐︰有需要再來

育兒經 10:22 2023/08/24

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聾人爸爸寫字條求助，餐廳老闆無私贈餐。

一個舉手之勞，或許已能為別人帶來希望、度過困境。台灣一名聾人爸爸窮得沒飯吃，可是大人不吃，小孩也要吃，他寫字條向一間餐廳求助，希望對方能贈餐予他的兩個孩子。結果這位餐廳老闆無私向他送上三份餐，讓他們都能得到溫飽，還請他們有需要再來。

最新影片︰

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【童學園】營養師拆解5類速食早餐營養陷阱　吃袋裝蛋糕損專注力點心最垃圾

爸爸求贈餐予兩兒

本周二（22日）facebook專頁「中田咖哩（夢想店）」，老闆指有一位聾人來到餐廳，寫了一張字條給他，內容是︰

您好︰請問可以（給）我二份待用餐嗎，因為我兩個小孩沒得吃，非常感謝您。

於是老闆詢問他，「爸爸你自己不用吃嗎？」對方以手勢示意不用了。老闆還是給他三份咖哩餐點、水果和油飯。這位爸爸寫給他，表示非常感謝他們。老闆強調分享事件並非想炫耀，而是發放助人為樂的正面訊息︰

只想說大家有能力就幫忙，給他們能夠溫飽一餐。我跟爸爸說有需要再過來。

聾人爸爸寫字條，希望餐廳能贈餐予他的兩個孩子。（圖片來源︰中田咖哩（夢想店））

老闆在帖文附上聾人爸爸寫給他的字條，短短幾句已流露父親對孩子的憂心，他不在意自己是否溫飽，只擔心孩子沒得吃。

老闆善行感動網民

帖文感動了無數網民，已有逾21萬人讚好。網民讚賞老闆的善行，表示「老闆好有愛」、「施比受更有福」、「正能量！好人一生平安」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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