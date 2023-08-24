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【北上睇牙】港人嫌香港牙醫食水深　￥39洗牙+抛光大讚平靚正：睇牙去深圳

保健美顏 11:02 2023/08/24

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

嫌香港牙醫食水深，網民團購價￥39洗牙+抛光，大讚平靚正：睇牙去深圳！

牙齒保健需花費不少金錢，令近年有不少人北上睇牙。日前有網民嫌在港睇牙「呃錢又難book」，推薦到深圳洗牙兼做抛光，在網購平台僅需團購價￥39，引起熱議。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】1歲半男童錄800度高近視　視光師拆解學童2大近視成因

樓主在連登發帖，並配圖一張内地網購平台「美團」的購物頁面，顯示一間名為「格倫菲爾口腔·種植牙正畸」的牙科診所正做優惠，原本￥378的「全口超聲波潔牙/洗牙+抛光套餐」，現可以團購價￥39享有。

樓主對此驚嘆「返深圳洗牙原來咁平？」，還補充稱自己上次北上洗牙也只需50元，團購後再透過app預約；該診所牙醫更非常有心機：

真係每隻洗、再拋光，唔似香港咁，快快手洗兩下算。

最後樓主直言，香港牙醫食水深，建議民衆以後睇牙可去深圳：

睇牙去深圳睇好過！香港呃錢又難book！

熱心推薦惹負評

不過，樓主的熱心推薦卻不被他人接受。許多其他網民在該帖文下留言，指回内地睇牙風險極高，警告樓主小心「貪小失大」。但亦有人認為其實兩地都有風險，籲「開放d，接受下d事物」。

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責任編輯：羅嘉欣

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