【北上睇牙】港人嫌香港牙醫食水深　￥39洗牙+抛光大讚平靚正：睇牙去深圳

▲ 嫌香港牙醫食水深，網民團購價￥39洗牙+抛光，大讚平靚正：睇牙去深圳！

牙齒保健需花費不少金錢，令近年有不少人北上睇牙。日前有網民嫌在港睇牙「呃錢又難book」，推薦到深圳洗牙兼做抛光，在網購平台僅需團購價￥39，引起熱議。

最新影片：

樓主在連登發帖，並配圖一張内地網購平台「美團」的購物頁面，顯示一間名為「格倫菲爾口腔·種植牙正畸」的牙科診所正做優惠，原本￥378的「全口超聲波潔牙/洗牙+抛光套餐」，現可以團購價￥39享有。

樓主對此驚嘆「返深圳洗牙原來咁平？」，還補充稱自己上次北上洗牙也只需50元，團購後再透過app預約；該診所牙醫更非常有心機：

真係每隻洗、再拋光，唔似香港咁，快快手洗兩下算。

最後樓主直言，香港牙醫食水深，建議民衆以後睇牙可去深圳：

睇牙去深圳睇好過！香港呃錢又難book！

熱心推薦惹負評

不過，樓主的熱心推薦卻不被他人接受。許多其他網民在該帖文下留言，指回内地睇牙風險極高，警告樓主小心「貪小失大」。但亦有人認為其實兩地都有風險，籲「開放d，接受下d事物」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣