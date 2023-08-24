【周末好去處】觀塘裕民坊自備容器市集　逾30裸買攤檔售零包裝產品【內附連結】

▲ 環保團體綠領行動夥美妝品牌 Lush於2023 年 9 月 2 至 3 日 ，於觀塘裕民坊舉辦第二屆自備容器市集「裸買生活節」。

「無塑『裸買』，你試過未？ 」現今社會鼓吹消費文化，產品常以「層層疊」的精美包裝，提升顧客的消費意欲，但卻導致過度包裝和過度購物等問題，對堆填區造成極大負擔。「裸買」在外地已經成為新潮流，意思為產品無任何外層包裝，或顧客可自攜可重用器皿購買零包裝的產品，既環保又衛生。

本地環保團體綠領行動和英國美妝品牌 Lush 一同推動可持續並有意識的消費文化，即將一連兩日 (2023 年 9 月 2 至 3 日) ，於觀塘裕民坊共同舉辦第二屆自備容器市集「裸買生活節」，召集逾 30 個「裸買」攤檔、過百本地永續品牌，包括本地製造食品和日用品、有機作物與副產品、動物友善護膚與化妝品、升級再造時裝等。

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同場亦設有 Lush 裸裝產品展覽，分享裸裝產品和環保資訊，除了能體驗一系列的裸裝產品外，更可即場免費領取產品試用裝，和展覽將提供產品諮詢服務，讓你找到適合你的裸裝產品。

即場免費領取產品試用裝

市民只需自備容器，便可到現場購買心水產品，按自己喜好配搭，或根據家庭需要購買所需份量，確保貨品新鮮購入，不用囤積大量包裝產品，感受「裸買」的好處與樂趣。

除了「裸買」市集，市民自備容器到場購物並完成任務，更可獲贈免費爆谷或夾糖！若能成功完成額外任務，還會獲得一份神秘福袋作獎勵，亦可參加綠色講座，LUSH將聯同綠領行動、Vcycle和一眾環保朋友們一同分享裸買行業的挑戰和美妝行業如何帶頭減廢。

▲ 同場亦設有 Lush 裸裝產品展覽，分享裸裝產品和環保資訊，除了能體驗一系列的裸裝產品外，更可即場免費領取產品試用裝。

會場內更設有講座環節、環保教育展覽和 Lush 新鮮手製汽泡彈工作坊，在愉快氣氛下鼓勵大家踏出無塑「裸買」第一步，消除對「裸買」的誤解，自備購物容器購買綠色產品，並進一步推廣本地永續城市的消費模式，一起培養可持續消費習慣，從生活一小步令地球變得更健康更美好。

日期：2023 年 9 月 2-3 日(六及日)

時間：中午 12 時至下午 7 時

地點：觀塘裕民坊一樓中庭及地下大堂

星級嘉賓：岑樂怡（阿妹）

編輯：葉翠華