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【重新出發】黃心穎被爆婚訊後首更新IG　晒定情犬兼以9字吐心聲

娛樂 11:09 2023/08/24

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

心穎似乎心情大靚！

在本月中，2019年「安心事件」女主角黃心穎被爆出與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）的婚訊。

對於與泥鯭拉埋天窗，心穎回覆TOPick表示：「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝。」而心穎亦沒有否認被指雙喜臨門，疑似默認是奉子成婚。

自婚訊曝光後，心穎於昨日（8月23日）首度更新IG限時動態！

【黃心穎結婚】黃心穎首開腔回應婚訊　黃泥戀經歷風雨開花結果

心穎以9字吐心聲

心穎在個人IG以限時動態內上載愛犬的相片，留言：「Rainbow on my elbow，No one luckier than me」，即是指「彩虹出現在我手肘，沒有人比我更幸運」，心穎似乎心情大靚，並相當享受現時的生活。

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泥鯭對心穎不離不棄

在去年，心穎、泥鯭終於認戀兼發展至同居關係，而且據知自從醜聞爆出後，心穎一直處於低谷，泥鯭一直陪伴左右，助她走出陰霾，在事業上重新出發。

而且，他們更愈愛愈高調，早前泥鯭隨RubberBand到英國開騷，心穎做跟得女友相隨，更罕有連環公開與男友攬攬的合照。

心穎由演員轉型當歌手，泥鯭實行做其背後男人，除了為女友新歌擔任監製，更幫手搭路助她上電台節目宣傳新歌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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