【重新出發】黃心穎被爆婚訊後首更新IG　晒定情犬兼以9字吐心聲

在本月中,2019年「安心事件」女主角黃心穎被爆出與RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)的婚訊。

對於與泥鯭拉埋天窗,心穎回覆TOPick表示:「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝。」而心穎亦沒有否認被指雙喜臨門,疑似默認是奉子成婚。

自婚訊曝光後,心穎於昨日(8月23日)首度更新IG限時動態!

心穎以9字吐心聲

心穎在個人IG以限時動態內上載愛犬的相片,留言:「Rainbow on my elbow,No one luckier than me」,即是指「彩虹出現在我手肘,沒有人比我更幸運」,心穎似乎心情大靚,並相當享受現時的生活。

泥鯭對心穎不離不棄

在去年,心穎、泥鯭終於認戀兼發展至同居關係,而且據知自從醜聞爆出後,心穎一直處於低谷,泥鯭一直陪伴左右,助她走出陰霾,在事業上重新出發。

而且,他們更愈愛愈高調,早前泥鯭隨RubberBand到英國開騷,心穎做跟得女友相隨,更罕有連環公開與男友攬攬的合照。

心穎由演員轉型當歌手,泥鯭實行做其背後男人,除了為女友新歌擔任監製,更幫手搭路助她上電台節目宣傳新歌。

