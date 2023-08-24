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【中暑身亡】北海道小二女生正午上體育課　補充6次水分仍中暑不治

兒童健康 10:56 2023/08/24

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北海道一名小二女生在正午上體育課時，補充了6次水分仍中暑不治。

小朋友烈日下在戶外上體育課，小心有中暑危機。日本北海道伊達市在周二（22日）錄得史上最高溫33.5度，一名8歲小二女生中午上體育課後疑似中暑暈倒，送院後不治。經調查後發現女生上課時已先後6次補充水份，但仍頂不住酷熱中暑身亡。

綜合《朝日新聞》等日媒報道，北海道伊達市一名8歲小二女生，在周二11時45分上完體育課後，返回教室時疑因中暑暈倒，至下午2時30分送往醫院搶救不治。

據了解，女童上體育課時在操場練習球類運動，包括投球、擊球等。她亦有自備水壺上課，在課堂中最少補充了6次水分，而事後她的水壺被發現已接近空瓶狀態。經調查後，女童是在高溫酷熱下做運動而中暑倒地。伊達市教育委員會昨日已下令市內所有中小學全面停止戶外體育課，直至27日為止。

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伊達市於22日上午約9時氣溫已超過30度，中午時分更偵測到33.5度高溫，為2007年有統計以來最高氣溫。預計下個月高溫還會持續。

小朋友比大人易中暑

本港註冊中醫馬琦傑曾在facebook專頁發文，指小朋友比大人更容易中暑，因小朋友血液循環系統及排汗系統都不及成人完備，體表面吸熱量較大，且小朋友活潑好動，大熱天時愛跑跑跳跳，即使覺得熱而有些不適，也不太會表達出身體可能中暑的反應。當症狀不明顯時，家長也易疏忽。

馬醫師列舉在炎熱高溫環境下的8大常見中暑症狀，他指出未必全部症狀符合才算中暑，只要出現其中一兩項，就可能是中暑：

  • 大量出汗
  • 肌肉出現不自主的抽搐或疼痛
  • 四肢無力
  • 頭暈頭痛
  • 面青口唇白、非常疲倦
  • 惡心嘔吐
  • 心跳加速
  • 失去意識暈倒休克

處理方法

若小朋友出現中暑情況，應立即降溫處理，否則或有生命危險。馬醫師強調，如中暑未妥善處理，可能有30%至80%死亡率。他建議可遵循以下步驟處理：

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責任編輯：王明芳

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