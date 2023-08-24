【香港小姐】蘇可欣歐遊晒名牌預演少奶生活　選港姐入行拍《3日2夜》受宅男注意【多圖】

▲ 蘇可欣歐遊狂晒名牌手袋預演少奶奶生活。

不少TVB女藝人自與富貴男友相戀便逐漸減產，專心拍拖等嫁入豪門。繼陳詩欣與好姊妹蔡嘉欣輪住泊到好碼頭後，似乎再多一名小花等做闊太！

現年30歲、港姐出身的蘇可欣（Eunice）自從2020年高調認戀富貴男友Geoffrey（王仁灝）後，甚少現身幕前，其社交平台不時分享跑馬地豪宅的相片，又經常周遊列國，早前更展開馬拉松式歐遊之旅。

她飛往西班牙旅行，乘機大晒名牌手袋，其中經典啡色配金釦的Kelly雙肩手袋價值10萬元，可見她生活富貴無憂，預演少奶奶生活待嫁！

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豐滿身材受注目

Eunice參加2016年度《香港小姐競選》入行，雖然20強止步，但獲TVB賞識簽約為旗下藝人，獲安排擔任娛樂新聞台主持。

在2018年，因拍旅遊節目《3日2夜》而為人熟悉，她在節目中以比堅尼上陣大騷豐滿身材，更大膽玩激流，成功搶盡網民焦點。

擁有標緻五官、豐滿身材的Eunice，本獲大台看好備受力捧，給予不少主持機會，以及劇集拍攝包括處境劇《愛·回家之開心速遞》、《溏心風暴3》、《白色強人》、《十八年後的終極告白》等，但她卻多次因感情事而影響星途。

▲ 2018年在《3日2夜》穿比堅尼玩激流而受到關注。

訪問撻著泰國男神

2018年，她在節目《STARTALK》訪問泰國電影《出貓特攻隊》3位主角後，與細3年的泰國演員「賓爺」Nonkul撻著。

當時有指她背著拍拖逾5年的圈外男友Jeffery偷搭「賓爺」，但她否認與Jeffery拍拖，強調自己單身，而她與「賓爺」的姊弟戀亦僅維持一年半便告終。

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傳江嘉敏偷搭Geoffrey

直到2020年，Eunice晒出巨型紅玫瑰花束，高調宣布與富貴男友Geoffrey拍拖1年。

隨即揭開Geoffrey原來是江嘉敏於2019年被指背電競公司高層舊愛Anthony，暗溝男友好友的「X先生」。

當時有指江嘉敏要求Geoffrey打本50萬元開琴行，又暗示想要價值80萬元的7人車，事件爆出後，江嘉敏指對方將短訊對話內容經過刪剪，成為仇家。

數數手指，Eunice與Geoffrey已經拍拖4年，二人時常拍拖旅遊，甜蜜似漆，看來距離「好事」不會離太遠！

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