【家居安全】女留學生被困浴室6小時用「修眉刀」劃門自救　灌水軟化木頭後踹門而出

▲ 女留學生被困浴室6小時，用「修眉刀」劃門自救，灌水軟化木頭後踹門而出。

日前，澳洲墨爾本一名中國籍留學生意外被困浴室6小時，最終靠自己用修眉刀在木門上挖洞，再灌水將木頭軟化，歷時2個鐘後成功踹門而出，而腿部位置則被木頭割傷。

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據內地媒體《封面新聞》報道，在當地時間8月20日，一名溫姓女學生在入住公寓的首天，第一次在浴室洗澡。由於對内部設施不太熟悉，女事主洗澡時不小心將自己反鎖在浴室内。

因當時只有一把鑰匙，室友也沒有辦法來救自己，於是女事主就開始嘗試自救。她表示，幸好浴室門是木頭做的，她才能用修眉刀在門上劃出一個洞，然後再往裏面灌水軟化木頭。

持續了2小時的劃門動作後，女事主有些體力不支，躺倒在地上，不僅覺得頭暈，還又冷又餓。過了一會兒，她又再次爬起來，用腳踹開門上軟化的地方，最後成功逃出，不過腿部則被割傷。

從下午1點被困到6點半，現在腳也受傷。以後要珍惜生命，平時自己的行蹤也要跟親朋好友說一聲。

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從影片中可見，地上全是女事主寫的求救字條，她在衛生紙上寫中文和英文，希望有路過的人可以幫忙。同時，浴室門被她弄出一個瘦小的人可以進出的大洞，而浴室的門鎖則被鎖住無法打開。

事件曝光後引起大量網民熱議，紛紛表示「好嚇人」，亦有不少網友建議「上廁所帶手機」，還有人表示，「我在家洗澡都不鎖門」。更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣