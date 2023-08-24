  • 31°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】馬賽重提昔日艷舞風波　自覺處事不夠成熟感恩遇上現時老公

娛樂 11:22 2023/08/24

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

前港姐馬賽於2013年被爆出與內地製片人汪子琦同性戀情，更被指做小三，介入汪子琦與富豪Laura的7年情並致二人分手收場。

艷舞風波

隨後在2014年，馬賽與汪子琦外地同遊的照片不斷流出外，連穿著情趣內衣大跳艷舞挑逗影片也流出。艷舞片流出後，馬賽在電視城舉行記者會，當時一臉淡妝的馬賽非常憔悴，回應傳媒時更三度爆喊，自言對不起父母，事發接自揭患上抑鬱，並需要服食精神科藥物治療。

因此事件，馬賽的形象跌落谷底，被無綫雪藏，繼而轉戰內地發展，近日她接受傳媒訪問，重提昔日的黑歷史，表示對過去的事和人不想說太多，「人性嘅嘢我學習咗好多，當見識到人性最壞嘅時候，就會更珍惜所有溫暖、友善嘢。」

【香港小姐】馬賽升呢人母分享親子日常　帶愛女放生牛蛙被狠批

自覺當時不夠成熟 

在記者會上馬賽哭了3次，馬賽憶述往事自覺處理未夠成熟，智慧不夠，不應該讓情緒掩蓋件事，但全因當時覺得十分委屈。她又指在英國遊學遇上前輩古天樂，就連對方也問她當時為何哭。

雖然被視為黑歷史，馬賽視作為人生一個經歷，令其成長，變得更有智慧，反而對TVB最為愧疚：「TVB係個好好嘅木人巷，嗰兩年令我好快咁成長，加上之後返咗內地發展，由低開始做學會好多，所以冇後悔做過嘅任何嘢，反而愧疚冇好好把握TVB栽培，但我相信自己能變成一位更好嘅藝人。」

她續說：「自港姐開始就好順利，出道僅3年就奪得『飛躍進步獎』，得到好多人愛錫及照顧。事件後令我可以反省自己，原來嗰段時間自己係有少少自大，明明係個唔識嘢嘅𡃁妹，反指人哋判斷係錯…」

馬賽重提昔日黑歷史。

患上抑鬱症 感恩遇到老公

馬賽又指那次打擊令其患上抑鬱症，完全睡不到，要吃西藥治療，之後便開始信佛及研究中醫「救自己」。

雖然情路曾經崎嶇，她遇上現時老公漸見曙光，再有了小朋友，亦令其人生出現一大轉變：「老公都係做呢行，喺電視台做幕後，我哋有共同朋友，感恩係無綫成就呢段姻緣。」

與老公結婚4年，育有4歲囡囡Camellia的馬賽，自言現時人生最幸福的時候，每天也十分感恩。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：麥詩敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】馬賽升呢人母分享親子日常　帶愛女放生牛蛙被狠批
13:44 2023/04/15
【香港小姐】馬賽升呢人母分享親子日常　帶愛女放生牛蛙被狠批

你可能感興趣

【香港小姐】馬賽升呢人母分享親子日常　帶愛女放生牛蛙被狠批
13:44 2023/04/15
【香港小姐】馬賽升呢人母分享親子日常　帶愛女放生牛蛙被狠批
娛樂人物職業 香港小姐 夫妻之道 娛樂行業

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【牆壁除霉】港女淘寶$29除霉噴霧　15分鐘成功KO牆身霉漬【附7款除霉劑評測+使用方法】
17:21 2023/08/07
【牆壁除霉】港女淘寶$29除霉噴霧　15分鐘成功KO牆身霉漬【附7款除霉劑評測+使用方法】
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀