【香港小姐】馬賽重提昔日艷舞風波　自覺處事不夠成熟感恩遇上現時老公

前港姐馬賽於2013年被爆出與內地製片人汪子琦同性戀情，更被指做小三，介入汪子琦與富豪Laura的7年情並致二人分手收場。

艷舞風波

隨後在2014年，馬賽與汪子琦外地同遊的照片不斷流出外，連穿著情趣內衣大跳艷舞挑逗影片也流出。艷舞片流出後，馬賽在電視城舉行記者會，當時一臉淡妝的馬賽非常憔悴，回應傳媒時更三度爆喊，自言對不起父母，事發接自揭患上抑鬱，並需要服食精神科藥物治療。

因此事件，馬賽的形象跌落谷底，被無綫雪藏，繼而轉戰內地發展，近日她接受傳媒訪問，重提昔日的黑歷史，表示對過去的事和人不想說太多，「人性嘅嘢我學習咗好多，當見識到人性最壞嘅時候，就會更珍惜所有溫暖、友善嘢。」

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自覺當時不夠成熟

在記者會上馬賽哭了3次，馬賽憶述往事自覺處理未夠成熟，智慧不夠，不應該讓情緒掩蓋件事，但全因當時覺得十分委屈。她又指在英國遊學遇上前輩古天樂，就連對方也問她當時為何哭。

雖然被視為黑歷史，馬賽視作為人生一個經歷，令其成長，變得更有智慧，反而對TVB最為愧疚：「TVB係個好好嘅木人巷，嗰兩年令我好快咁成長，加上之後返咗內地發展，由低開始做學會好多，所以冇後悔做過嘅任何嘢，反而愧疚冇好好把握TVB栽培，但我相信自己能變成一位更好嘅藝人。」

她續說：「自港姐開始就好順利，出道僅3年就奪得『飛躍進步獎』，得到好多人愛錫及照顧。事件後令我可以反省自己，原來嗰段時間自己係有少少自大，明明係個唔識嘢嘅𡃁妹，反指人哋判斷係錯…」

▲ 馬賽重提昔日黑歷史。

患上抑鬱症 感恩遇到老公

馬賽又指那次打擊令其患上抑鬱症，完全睡不到，要吃西藥治療，之後便開始信佛及研究中醫「救自己」。

雖然情路曾經崎嶇，她遇上現時老公漸見曙光，再有了小朋友，亦令其人生出現一大轉變：「老公都係做呢行，喺電視台做幕後，我哋有共同朋友，感恩係無綫成就呢段姻緣。」

與老公結婚4年，育有4歲囡囡Camellia的馬賽，自言現時人生最幸福的時候，每天也十分感恩。

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