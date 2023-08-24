【寵愛Pet Pet】徐榮搞笑演出獲讚有喜感　難忘與陳庭欣拍床戲：好激烈

▲ 《寵愛Pet Pet》

TVB劇《寵愛Pet Pet》除「金汪CP」外，獸醫診所老闆杜志德（徐榮飾）和闊太Jennifer（陳庭欣飾）的感情線同樣值得關注。志德和Jennifer關係撲朔迷離，兩人經歷N次Night Stand，但Jennifer對志德始終若即若離。

在昨晚（8月23日）播出的《寵愛Pet Pet》內，志德決定出擊求愛，扮醉引Jennifer「執屍」，更連求婚戒指也準備好；可惜Jennifer依然狠心拒絕，原來Jennifer曾答應亡夫不會再與其他男人發生真感情，並向志德表示唯一例外是他能遇到雙彩虹奇蹟。

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徐榮讚陳庭欣專業

劇集播出以來，飾演貪錢老闆志德的徐榮一直備受關注，搞笑演出獲不少網友讚有喜感。

徐榮受訪時坦言原來是經監製點醒後才完全進入狀態，他說：「因為我拍喜劇次數唔係太多，初初設計角色時會比較理性啲，後來監製畀咗意見話唔使太理性，話個角色要跳Tone啲，會突然間開心又會突然間嬲，所以都幾好玩。」

講到與陳庭欣默契十足，他大讚對方說：「第一次同佢正式合作，佢係一個好照顧對手嘅人，起居飲食各方面都好照顧大家，佢本身好有喜劇細胞，佢加咗好多特色畀個角色，好似永遠唔望人講嘢、小人物嘅名永遠記錯，令到闊太身份立體咗好多。」

愛到畀雷劈

談到劇中與庭欣有不少床戲，徐榮笑言：「其實好多都係畫面一黑、冚埋張被就當完事，我反而幾鍾意中間嘅Insert畫面，每次床戲床邊嘅兩盞床頭燈都會跌晒落地，用畫面表達好激烈嘅狀況！」

陳庭欣亦大讚Jennifer這個角色好玩，她說：「今次演闊太有晒保鏢，衫、妝同頭飾都好誇張，我平時都係牛記笠記好少咁打扮。同埋雖然我劇中有好多手袋，但我從來都冇攞過，都係秘書幫我拎！」

劇中徐榮對陳庭欣愛得瘋狂，今晚（8月24日）播出一集，徐榮更會愛到畀雷劈，令身上留下「愛的烙印」。

為製造「愛的烙印」，徐榮拍攝前花個半小時畫閃電印，他說：「劇組喺網上搵到資料，話畀雷劈過嘅人身上真係會出現呢啲紋。因為要除衫着衫嘅關係，要保持住個圖案係好困難，同埋拍攝時係夏天，不停咁流汗，所以成日要補個紋。」

另邊廂「金汪CP」再陷危機，汪聲仁（周嘉洛飾）為了和金惠婷（林夏薇飾）在一起，決定和敏莉（古佩玲飾）分手。

而不甘被分手的敏莉藉機老屈惠婷偷了其愛犬小泡芙的鑽石，事件最終更鬧上法庭！

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