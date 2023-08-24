【福島核廢水】清華大學研究模擬福島核廢水排海　240天抵中國1200天覆蓋北太平洋

▲ 清華大學研究模擬福島核廢水排海，推算240天到達中國沿海。

日本政府早前宣布，最快於今日（24日）當地時間下午1時開始將福島第一核電站經處理的核污水排放入海，整個排放計劃長達30年。清華大學研究團隊模擬福島核廢水擴散情況，推算核廢水在排放後240天，會到達中國沿岸海域，1,200天後覆蓋北太平洋。

最新影片：

該項研究於2021年刊登在《國家科學評論》（National Science Review）期刊。由清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊，從宏觀和微觀的角度建立海洋尺度下放射性物質的擴散模型，模擬福島核污水排放計劃。

當中宏觀模擬結果表明，核廢水在排放後240天會到達中國沿岸海域，1,200天將到達北美沿岸，並幾乎覆蓋整個北太平洋。隨後，污染物一邊在赤道洋流作用下沿美洲海岸向南太平洋快速擴散，另一邊通過澳洲北部海域向印度洋轉移。

隨著時間推移，污染物高濃度區域從開始的東亞附近海域擴散至北美附近海域。在第2,400天時，北美西側海域的污染物濃度已高於中國東南沿岸海域。而在第4,000天，美國聖地牙哥附近的污染物濃度約為0.01個單位，數值是日本宮崎縣的3倍、上海的40倍左右。

▲ 氚的宏觀擴散模擬結果。

研究解釋，由於福島處於暖流和寒流的交滙處，大部分污染物不會沿陸地邊緣向南北方向遷移，而是將隨北太平洋暖流向東擴散。

這意味著在核廢水排放初期，應主要考慮對亞洲沿岸的影響。但在後期，由於北美沿岸海域的污染物濃度將持續高於大部分東亞沿岸海域，因此需重點關注北美沿岸海域的受影響情況。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣