【星二代開學】徐榮女兒就讀挪威國際學校　學校重創意全年學費近$12萬

▲ 愈大愈靚女!

國際學校已經率先開學！其中今年將滿8歲的藝人徐榮女兒包包(徐心怡)日前就穿上整齊的校服上學去，她舉起4隻手指表示自己升讀year4，即是小三，徐榮為女兒安排在挪威國際學校（NIS）就讀，這間學校學費相當抵讀，小學部全年學費近$12萬。

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徐榮與太太育有一子一女，大仔徐朗已轉到英國升學，而包包就留港讀國際學校，日前包包率先開學，穿上整齊校服在樓下花園舉起4隻手指留影，表示自己升讀Year 4，媽媽就在留言中透露，包包心情非常興奮，「成朝笑唔停，有冇咁開心呀，見你咁期待返學，感恩。」

▲ 升year 4！圖:ig

除了喜歡上學外，包包都非常活潑好動，喜歡唱歌跳舞，不時公開表演，更曾在演藝學院演出，果然遺傳了爸爸的演藝天份。

NIS學費相宜易負擔

包包就讀的挪威國際學校（NIS）位於大埔，該校採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），該校相對規模較小，採取小班教學，環境優美，校園是平房建築田園風，有山景有球場。徐榮曾指該校功課壓力較小，子女放學後可以享受親子時間，與兒子落街踢波。他寧願自己工作辛苦，也不想孩子辛苦，最重要他們開心成長。

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NIS重創意學費較低

挪威國際學校為居港的挪威人而設，於1994年在大埔現址正式成立，現設幼稚園及小學部，以基督教培養學生良好品格為重。課程採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習、重創意，學生5歲起上普通話課。

於2022至23學年，該校幼稚園部及小學部的全年學費分別為$71,260元及$114,900元，分10期繳交，相對其他國際學校低廉，家長較容易負擔。

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責任編輯︰王明芳