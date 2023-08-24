【取名學問】曾姓新手爸爸為兒子取錯名字 到幼稚園報到一點名成全場笑話

為孩子取名是父母一大學問，除了要夠特別和富含意思外，更重要還是留意諧音的問題。台灣有一對新手爸媽，在孩子上幼稚園的第一天才發現取錯名字，成為全場笑話。

最新影片推介 :

據台媒報導，該對夫母原先在網上認識，後來急速成婚組織家庭，而妻子亦幸運地很快懷孕，在經歷懷胎10個月後，便誕下一名健康的男嬰。而其曾姓父親，為孩子的到來心感興奮，作為父親，他只希望孩子一直健健康康生活，故取名為「曾健」，就是寓意希望孩子一生能夠健康生活。

直至孩子初上幼稚園，二人和孩子到校陪同上課，才驚覺為孩子取錯名。當時老師在為家長們點名，到夫妻二人時，老師便大喊「曾健的家長在嗎」，皆因曾健普通話諧音（真賤）。頓時，引起全場家長大笑，夫妻二人此時才頓敢懊惱，為何當初沒有想清楚諧音的問題，現在一不小心就成為了「真賤的家長」。

相信孩子幼稚園的第一天為他們留下深刻的印象，後來，事件被上傳至網絡上，網民也勸勉該對父母盡早為孩子重新取名，亦有網民質疑孩子出身那麼久，父母不可能沒有發現諧音的問題，認為二人只是在炒作。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳