【謀殺案】警調查慈雲山謀殺及自殺案　揭雙方曾因噪音問題互相投訴逾10次

▲ 警方交代昨日慈雲山慈正邨的謀殺和自殺案。

警方交代昨日慈雲山慈正邨的謀殺和自殺案。黃大仙警區助理指揮官劉嘉豪今日（24日）表示，昨日下午約4時，警方接獲報案，指慈正邨正旭樓其中一層的走廊有人受傷昏迷，警員和救護員趕到現場，發現一名老婦倒臥在走廊上，頭部和頸部有多處被割傷，懷疑被利器襲擊所致，現場走廊的牆壁和地板有相信屬於該名老婦的血漬，救護員馬上進行急救，並將她送往廣華醫院搶救，延至下午4時46分證實不治。

探員到場調查，在85歲的女死者倒臥位置附近發現一把斧頭，並在大廈內進行調查，得知女死者曾與住在下層的男子因噪音問題互相投訴對方逾10次。同日，女死者曾向大廈管理處投訴受該名男子的騷擾。

探員當日下午5時30分到該名男子單位調查，發現他在單位內用電線吊頸，探員將他解下進行急救，送院後，延至6時42分證實死亡。警方在單位發現一件相信屬66歲男死者的染血上衣，而他當時身穿的褲和鞋發現血漬，探員其後檢走蒐證。

警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定二人的死因。

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記者：曾秋文