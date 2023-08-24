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【昔日小花】46歲梁雪湄保養得宜添星味　遊泰派福利獲網民大讚Fit【多圖】

娛樂 12:46 2023/08/24

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

梁雪湄晒水著照勁吸睛。

當年憑豐滿身材成功俘虜不少宅男的「電波少女」梁雪湄於10年前淡出幕前，近年梁雪湄轉型做生意和旅遊KOL，前年10月她飛往泰國逗留近一年，去年8月終於返港，不過相隔幾個月，梁雪湄又再飛去泰國，十足旅居泰國一樣。

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電波少女身型無走樣

正身處泰國布吉的梁雪湄昨日（8月24日）又派福利圖，迫爆身材零走樣，再度引來網民熱議。

只見梁雪湄於酒店和私人泳池打卡影相，當中梁雪湄於池邊嘆香檳，身穿泳衣的她下半身浸於水中，嬌人上圍相當吸睛。現年46歲的梁雪湄身材依然堅挺，逆齡生長的她樣子更愈來愈似黎姿。

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靠運動保持弗爆身型

梁雪湄晒水著照，吸引網民畀讚和留言，當中包括：「我阿爸以前鍾意你、依家到我」、「留著青春，多post bikini」、「你咁瘦其實可以多試著呢類型見到鎖骨嘅衣服，特顯你瘦嘅一面。」、「性感得黎好自然」、「豐滿動人」、「好正！」和「跌左出黎喇」等。

仍然保持驕人上圍的梁雪湄，沒有當年的baby fat，身段比以前更好，即使外遊度假，抽時間去酒店的健身室，勤做運動來保持美好身段。

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梁雪湄當年以18歲之齡入讀第7期藝員進修班，同屆同學有劉愷威、陳展鵬、吳家樂、陳彥行等。

1998年，TVB為迎戰亞洲電視的亞洲小姐競選，舉辦水上競技遊戲節目《超級電波少女大激鬥》迎戰，一班年青貌美、身材出眾的女藝人由此被組成「電波少女」，當中成員包括李思蓓、姚樂怡、汪琳、雷晴雯、梁佩盈、任港秀、翟佩雲以及梁雪湄，當時俘虜不少宅男。

憑姣好身材成為焦點，但原來梁雪湄原意並非這樣，她曾於訪談中說：「冇諗過入TVB係要着泳衣，如果係，我就參加港姐啦！出街都怕大家見到會話我。」

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梁雪湄演出不少劇集，最為人熟悉的劇集角色是《陀槍師姐》系列裡的「陳四喜」，不過於2009年演出《ID精英》後難開TVB，之後轉投亞視擔任主持工作，及至2013年，梁雪湄轉戰商界從事美容生意，後來更涉足飲食界投資冰室連鎖店。

其後梁雪湄兼任旅遊和飲食Blogger，不時四圍飛，於2018年，到過挪威、瑞典、馬來西亞、印尼、泰國和越南等地。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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